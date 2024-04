Invitation aux commémorations de la Journée nationale des patriotes

La Société nationale du Québec à Laval, sous l'égide du Mouvement national du Québec, convie cordialement à un événement commémoratif à l'occasion de la Journée nationale des patriotes 2024.

Cet événement se déroulera dans le quartier Sainte-Rose, un lieu historique qui a été le théâtre d’événements en 1837. Il y aura remise la Médaille du Patriote de l’année 2024, à Monsieur Marc Demers, ancien maire de Laval, pour son engagement remarquable dans la promotion de la langue, de la culture, du patrimoine et de l'histoire du Québec, ainsi que pour son travail en faveur des intérêts des Québécoises et des Québécois à Laval.

En outre, une plaque honorifique sera remise à Madame Annie Desrochers, animatrice de l’émission « Le 15-18 » à Radio-Canada Première, à titre de Citoyenne d’exception, en reconnaissance de sa contribution à l'enrichissement de notre communauté.

Les anciens récipiendaires seront également présents : Jean-François Payette (2019), Madeleine Dalphond-Guiral (2021), Claude Tousignant (2022), Maud Debien (et Léon Debien à titre posthume) (2023) et Alberto Georgian Mihut (2023)

L’hommage au drapeau, accompagné de la musique de domlebo et d'une animation historique par le Réseau ArtHist, ajoutera une solennité et une fierté particulières à l'événement commémoratif. Enfin, cette commémoration sera clôturée en dégustant le célèbre « Punch des Patriotes », un moment de partage et de convivialité.

Lundi, 20 mai 2024, 10 heures

Sur le parvis de l'église Sainte-Rose de-Lima

(à l’intérieur en cas de pluie)

219, boulevard Sainte-Rose, Laval

Apportez vos chaises!