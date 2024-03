Petits bonheurs : Une occasion de faire découvrir un univers coloré et ludique aux jeunes enfants

Le festival Petits bonheurs, le rendez-vous culturel des jeunes enfants de 0 à 6 ans et leurs familles, sera de retour du 3 au 13 mai prochains à Laval.

Lors de cette 14e édition, la Ville offrira une panoplie d'activités comprenant des spectacles et des ateliers qui enrichiront une programmation multidisciplinaire de haut niveau. Cette programmation variée, signée par la Maison des arts, alliera théâtre, marionnettes, musique, danse, expositions, contes, ateliers en arts visuels, arts du cirque, et bien plus encore.

« C'est un grand bonheur d'offrir aux jeunes enfants et aux familles de tous les milieux socioéconomiques un accès privilégié à ce merveilleux festival. Grâce à une tarification accessible, toutes et tous pourront s'émerveiller et découvrir de nombreuses activités de qualité offertes aux garderies, aux centres de la petite enfance, dans les centres communautaires, et autres lieux de diffusion, et ce, dans plusieurs secteurs de notre belle ville. », souligne Seta Topouzian, conseillère municipale de Renaud et responsable des dossiers liés à l’enfance.

Une programmation culturelle pour émerveiller les sens

Que ce soit en arts de la scène ou en arts visuels, les enfants auront l’occasion d’éveiller leur créativité en assistant, entre autres, au spectacle international Chapeau la mer (La Manivelle, France). Aussi à l’affiche, le spectacle coup de cœur Flots, tout ce qui brille voit (Théâtre des Confettis), qui mêle musique, chansons et marionnettes.

De plus, la musique sera aussi à l’honneur dans un nouveau spectacle pour les 0-18 mois, Babula Laina (Tigouli – Emmanuelle Lisère), et lors d’une expérience unique de concert rock pour les 2 ans et plus avec Le Potager (Le Petit Théâtre de Sherbrooke). De retour du 5 au 8 mai dans la cour intérieure de la Maison des arts de Laval, Le Jardin des petites âmes, une installation interactive ludique et sensorielle, saura aussi vous émerveiller.

Pour stimuler la créativité et la curiosité des jeunes enfants, 14 ateliers seront offerts. Arts plastiques, conte et marionnettes, danse, éveil à la musique et au théâtre, ateliers de cirque et introduction ludique à l'architecture, il y en a pour tous les goûts. Soulignons que pour les mamans et leurs bébés (3 à 11 mois), un atelier de danse africaine et contemporaine est offert, où les duos évoluent à leur rythme dans un processus créatif axé sur l’instant présent.

« La Maison des arts de Laval propose, pour notre plus grand plaisir, une offre événementielle multidisciplinaire et diversifiée pour les jeunes enfants. Elle joue un rôle actif et fondamental en matière de programmation et de diffusion d’activités culturelles destinées au jeune public lavallois. Les familles sont conviées à participer en grand nombre à ce festival unique afin de permettre aux plus jeunes d’apprivoiser les arts et d’éveiller leur curiosité », conclut Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels.

La mise en vente des billets débutera le 6 avril à 6 h, et notez que les places disponibles pour certains spectacles et ateliers s’envoleront très rapidement.

Par ailleurs, cette année encore, les Bibliothèques de Laval, le Cosmodôme, le Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) et le Musée de la Santé Armand-Frappier offriront des activités inédites et gratuites.