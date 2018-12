Le Choeur de Laval présente « Noël à Cambridge »

Le Chœur de Laval poursuit sa 50e saison avec son concert Noël présenté à l’église Bon-Pasteur de Laval le 16 décembre prochain.

Sur un ton très british, les spectateurs seront transportés au Cambridge du 19e siècle le temps du concert. La soprano Anne-Marie Beaudette et la harpiste Valérie Milot se joindront aux choristes pour interpréter les Ceremony of Carols de Benjamin Britten et des Noëls anglais.

À propos des Noël anglais

Outre l’œuvre maitresse de Britten, les Noëls anglais seront aussi au cœur de cette prestation. C’est à partir du XIIIe siècle, en France, en Allemagne et surtout en Italie que, sous l’influence de François d’Assise, la tradition des chants de Noël en langue vernaculaire s’est établie. Les premiers Noëls anglais sont apparus autour de 1410 dans une œuvre de John Awdlay, qui énumère vingt-cinq caroles of Cristemas.

Chantées par des musiciens de rue qui allaient de maison en maison, ces pièces seront reprises dans de fabuleux arrangements pour harpe, chœur et soliste.

Un concert unique, tout en intimité

De l’aveu même du maestro Dany Wiseman, les œuvres au programme sont « des musiques qui touchent le cœur et nous ramènent à l’enfance ».

Pour l’occasion, l’appel à la harpe pour accompagner la formation n’est pas anodin au caractère intimiste et intérieur du programme de concert. La harpiste de renommée internationale, Valérie Milot, souligne en ces termes la qualité du choix des pièces : « La sélection des pièces proposée par M. Wiseman est totalement appropriée pour mon instrument. Ceci permettra de mettre en relief la qualité des voix et de la harpe ».

Anne-Marie Beaudette, soprano, est attirée par le choix audacieux des Ceremony of Carols : « Britten mon compositeur favori. Les Ceremony of Carols nous permettent de voyager dans le temps puisque le compositeur puise dans les traditions musicales de différentes époques ».

Billets en prévente à 25$ sur réservation au www.choeurdelaval.ca. Les billets seront en vente le jour même à partir de 13 h 30 à l’église Bon-Pasteur. Admission générale.