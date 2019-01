OSL rendra hommage à Bruny Surin

Voir la galerie de photos

Le 13 février 2019 à 19h30, à la Salle André-Mathieu, l'Orchestre symphonique de Laval rendra hommage à Bruny Surin, grand athlète olympique qui a eu une carrière légendaire de sprinter.

Parmi ses nombreux exploits sportifs, il est notamment champion olympique et a remporté la médaille d'or au 4x100 mètres, aux Jeux Olympiques d'Atlanta, en 1996. Récipiendaire de la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II et de l’Ordre national du Québec, Bruny Surin travaille entre autres comme conférencier depuis la fin de sa carrière et partage sa passion et son expérience. Plus de 150 000 étudiants ont assisté à ses conférences, dans les dernières années.

Cette carrière exemplaire a guidé notre choix de le nommer grand Lavallois de la saison 2018-19 de l'Orchestre. Bruny Surin a également un intérêt marqué pour l'art et la musique; il a pris plusieurs années de cours de piano classique dans sa jeunesse. Il prouvera qu’un champion olympique n’a peur de rien… pas même de se lancer le défi de jouer en solo avec un orchestre symphonique.

À l'invitation du directeur artistique et chef Alain Trudel, Bruny Surin jouera dans un arrangement de Für Elise de Beethoven avec l'Orchestre. Il a aussi concocté avec Alain Trudel un programme diversifié, amusant et sérieux à la fois, qui culminera avec la Symphonie en do mineur de Tchaïkovski, dite Petite Russie. Le comédien Daniel Brière se joindra aussi au concert comme commentateur de hockey, dans une œuvre musicale et théâtrale : « La partie de hockey sur la 5e Symphonie de Beethoven » de P.D.Q. Bach.

Pour tous les détails ainsi que pour vous procurez vos billets, visitez osl.qc.ca.