Le Festival du film de montagne de Banff débarque à Laval

La 23e édition de la tournée québécoise du Festival du film de montagne de Banff débarquera à la salle André-Mathieu de Laval les 28 et 29 janvier prochains. Des films inspirants où l’aventure humaine et sportive sert de tremplin à des réalisations hors du commun.

Cette année, trois films canadiens figurent à la programmation québécoise.

Le court métrage de This Mountain Life fut l’un des plus appréciés au Banff Mountain Film Festival en novembre dernier et a remporté Best Film de la catégorie Snow Sport. Une équipée mère-fille d’expérience s’engage dans une traversée à ski de six mois à travers les Coast Mountains (Chaîne Côtière) de la Colombie-Britannique.

Leur souhait: vivre une expérience hors-norme, épique, qui changerait leur vie pour toujours, avec le désir d’en motiver d’autres, en particulier des femmes, à faire de même. Une traversée où les défis physiques et logistiques sont aussi imposants que les paysages sauvages et grandioses qui les entourent.

Les métrages canadiens Dreamride transportent les spectateurs au coeur des environnements les plus sauvages de la Nouvelle-Zélande alors que Skier VS Drone illustre l'aventure d'un skieur médaillé olympique qui se mesure à un drone lors d'une descente folle.

Les 28 et 29 janvier, des courts et moyens métrages où des aventures épiques et audacieuses sont réalisées au coeur de territoires isolés seront présentés au public. Des films inspirants où l’aventure humaine et sportive sert de tremplin à des réalisations hors du commun. Cette année, la tournée québécoise est réalisée avec le support de Parcs Nunavik.

Le Banff Centre Mountain Film Festival est le festival de film de montagne et d’aventure le plus important au monde. Cette année, 382 films ont été soumis à l’organisation et une centaine ont été présentés devant public au cœur du Parc national de Banff.

Suite à l’événement, le festival fait escale dans 50 pays pour un total de plus de 500 représentations. Les habitués le savent : les billets se vendent rapidement et plusieurs villes affichent complet avant la représentation.

Réservation de billets au www.banffquebec.ca.

Nouveautés

La tournée québécoise du Festival du film de montagne de Banff est heureuse de faire connaître des aventuriers du Québec, dont Monique Richard, Gabriel Fillipi, Martin Trahan, et plusieurs autres. Selon leurs disponibilités, les spectateurs auront la chance de les rencontrer lors de certaines représentations. Tous les détails sur la page Facebook de l’événement.



Au nord du 55e parallèle, la tournée s’arrêtera pour une troisième année au Nunavik où une présentation sera faite à des élèves du secondaire en après-midi de même qu’à la communauté de Kuujjuaq en soirée. En collaboration avec les organismes du milieu, un mini-salon destiné aux jeunes et à leurs parents fera la promotion des activités de plein air et de l’activité physique en général.

Pour plus de détails, visitez banffquebec.ca.