Dévoilement de la programmation culturelle estivale de Laval

La Ville de Laval, en collaboration avec Culture Laval et Tourisme Laval, dévoile une programmation culturelle estivale variée et en grande partie gratuite par le biais d’une campagne de communication marketing signée « La culture pousse partout ».

Déployée à compter de la mi-juin, cette campagne souligne les nombreuses avancées en matière de développement culturel à Laval et invite la population et les touristes de partout à découvrir les multiples rendez-vous culturels qui animeront la ville tout au long de l’été.

C’est grâce à une étroite collaboration entre la Ville et un solide réseau d’organismes, d’artistes et de partenaires engagés que cette vaste programmation prendra vie aux quatre coins de la ville. Les citoyennes et les citoyens pourront faire des découvertes inattendues et rafraîchissantes, avec une multitude de concerts, de spectacles, d’expositions et d’installations artistiques mis à disposition pour enrichir leur quotidien.

« À Laval, nous sommes témoins d’une véritable effervescence culturelle qui transforme notre ville. Que ce soit par le déploiement de nouvelles infrastructures, la bonification de l’offre artistique ou la valorisation de notre patrimoine, nous avons à cœur de rendre la culture accessible à tous les Lavallois et toutes les Lavalloises, et dans tous les quartiers. Cette vision reflète notre engagement à faire de notre ville une destination culturelle incontournable où chaque personne peut s’épanouir et s’enrichir au contact des arts », indique Stéphane Boyer, maire de Laval.

« Le dynamisme et la créativité du milieu culturel lavallois n’ont jamais été aussi visibles. Grâce à l’engagement constant des artistes, des organismes et de nos partenaires, Laval se distingue par une offre culturelle riche, inclusive et diversifiée. Cette campagne témoigne de la vitalité exceptionnelle de notre écosystème culturel et invite le public à en faire pleinement l’expérience, que ce soit au Pôle culturel Montmorency, dans leur quartier ou en ligne, sur la plateforme culturelle Signé Laval », explique Rachel Sansregret, directrice générale de Culture Laval.

« À Tourisme Laval, nous croyons que la culture est une porte ouverte sur le monde. À l’approche de l’été, nous sommes impatients d’accueillir les visiteurs et visiteuses qui, au fil des arts et de la création, vivront mille voyages tout en découvrant les multiples facettes de notre destination », termine Christine Métayer, présidente-directrice générale de Tourisme Laval.

Une offre culturelle diversifiée et accessible

La campagne « La culture pousse partout » met en lumière la richesse culturelle que Laval a à offrir, et ce, peu importe son âge ou ses intérêts. De la porte des citoyennes et citoyens jusqu’au pôle culturel Montmorency au centre-ville, une panoplie de bibliothèques, parcs, scènes extérieures, musées et salles de spectacles forment le tissu culturel de la ville. Avec ses 12 quartiers où poussent des œuvres d’art public, des Zones musicales et des places animées, Laval fait de la culture un rendez-vous accessible à pied, en bus ou à vélo.

Quelques rendez-vous culturels estivaux lavallois à inscrire à l’agenda

Célébrez la fête nationale au Centre de la nature les 23 et 24 juin.

Profitez des Zones musicales du 5 juillet au 24 août.

Assistez aux spectacles jeunesse, dont ceux du Théâtre à ciel ouvert, dans les parcs en juillet et en août.

Visitez la station culturelle Momo du 12 juillet au 28 septembre.

Faites votre choix parmi les nombreuses activités de la programmation estivale des Bibliothèques de Laval.

Découvrez les œuvres de plus de 80 artistes du Québec en peinture et en sculpture lors du Symposium de Sainte-Rose du 24 au 27 juillet.

Assistez au concert anniversaire des 60 ans de Laval, le 6 août à la Place Bell, avec l’Orchestre symphonique de Laval et des invités spéciaux.

Participez au Festival MOSAÏQUE Laval du 14 au 16 août, organisé par la Centrale des artistes.

Explorez les spectacles à la Maison des arts et à la Salle André-Mathieu.

Découvrez les expositions et activités à la Salle Alfred-Pellan, au Cosmodôme, au Musée de la santé Armand-Frappier, au parc de la Ricière-des-Mille-Îles et au Centre d'interprétation de l'eau.

Participez aux Virées patrimoniales Virées patrimoniales ou découvrez la Maison André-Benjamin-Papineau, dès le 25 juillet.

Participez aux soirées d’observation du ciel du Club des Astronomes amateurs de Laval.

Expérimentez le parcours d'oeuvres d'art public du Centre de la nature.