Des rencontres avec des créateurs passionnants dans les Bibliothèques de Laval

L’hiver 2019 sera haut en couleur dans les Bibliothèques de Laval grâce à des activités diversifiées et à la participation de personnalités passionnées qui se feront un plaisir de parler avec le public de littérature, de poésie, de culture et de société.

En février, les Bibliothèques donnent le coup d’envoi à leur programmation culturelle en proposant des rendez-vous avec des artistes appréciés du grand public, et ce gratuitement. Les inscriptions sont possibles en ligne à : inscriptions.laval.ca.

5 février, à 19 h — Rencontre avec Béatrice Picard , présentée par la Société littéraire de Laval, à la bibliothèque Gabrielle-Roy.

, présentée par la Société littéraire de Laval, à la bibliothèque Gabrielle-Roy. 13 février, à 19 h — Écriture LGBT+ et médias sociaux, avec Sophie Labelle , bédéiste et autrice trans, à la bibliothèque Multiculturelle.

, bédéiste et autrice trans, à la bibliothèque Multiculturelle. 19 février, à 19 h — Ma petite boule d’amour, avec Jasmine Dubé, auteure jeunesse, à la bibliothèque Émile-Nelligan.

(Les autres rencontres sont complètes.)

Vernissage de l’exposition Rogé : Portraits d’enfants poètes

Le 9 février, entre 11 h et 14 h, l’illustrateur Rogé et l’auteur jeunesse Simon Boulerice rencontreront petits et grands à la bibliothèque Multiculturelle pour le lancement de l’exposition itinérante Rogé. Portraits d’enfants poètes, présentée par Lis avec moi.

L’exposition est basée sur quatre albums jeunesse réalisés par Rogé, illustrateur de réputation internationale. Elle met en lumière des enfants d’Haïti, de la Minganie (Côte-Nord) et d’Hochelaga-Maisonneuve (Montréal), ainsi que des élèves issus des communautés culturelles qui se sont prêtés au jeu de la création artistique et de la découverte de la poésie.

De février à mai, l’exposition, dont l’entrée est libre, tournera dans trois autres bibliothèques et donnera lieu à des activités pour toute la famille et les élèves du primaire. Dans ce cadre, Simon Boulerice animera un atelier de poésie, de slam et de création d’un arbre à poèmes le 16 février, à 14 h, à la bibliothèque Multiculturelle (inscriptions requises).

Le programme d’animation complet de l’événement est disponible sur calendrier.laval.ca et, pour le volet scolaire, à lisavecmoi.

Club de lecture virtuel

C’est reparti pour le club de lecture virtuel des Bibliothèques de Laval qui, pour cette seconde édition, met au programme un livre de Christian Guay-Poliquin (Le poids de la neige) et une bande dessinée de Manu Laurent (Blast).

Pour participer, inscrivez-vous au groupe Club de lecture virtuel créé sur la page Facebook des Bibliothèques de Laval. Bonus : l’auteur Christian Guay-Poliquin rencontrera les participants, le 26 avril, à 19 h à la bibliothèque Gabrielle-Roy.

Consultez le programme complet des Bibliothèques de Laval sur bibliotheques.laval.ca.