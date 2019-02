Le C.I.EAU présente le Festigloo

Le Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) présente une activité hivernale intitulée Festigloo, samedi 23 février, 12h à 17h, devant le Centre d’interprétation de l’eau, 12 rue Hotte, Laval (Québec) H7L 2R3.

Lors de cette activité, les participants sont invités à prendre part à la construction collective d’un igloo. Venez apprendre à bâtir ce type d’abris, leurs qualités et profitez des joies de l’hiver.

Nous encourageons les familles à venir avec leurs blocs de glace faits dans un carton de lait. Pour un résultat haut en couleur, il suffit de mettre de l’eau et du colorant dans des contenants vides de 2 litres et de les faire geler. Pour faire des blocs réguliers remplir le contenant, en s’arrêtant avant la partie triangulaire.

Situé à Laval, à l’intérieur même de la station d’eau potable de Sainte-Rose, le C.I.EAU a pour mission promouvoir la protection et l’utilisation responsable de l’eau, et ce à travers son exposition permanente, son offre pédagogique en laboratoire et toutes ses autres activités d’animation. Site : www.cieau.qc.ca.