Le Six Invitational d’Ubisoft sera à Laval du 11 au 17 février

Du 11 au 17 février prochain à la Place Bell, Ubisoft Montréal présentera le Six Invitational, la finale annuelle esport de Rainbow 6 Siege, un jeu créé par Ubisoft Montréal, qui a séduit plus de 40 M de joueurs à ce jour.

L’événement, qui se classe aujourd’hui parmi les plus importants tournois de esport dans le monde, réunira les 16 équipes finalistes qui s’affronteront pour le titre de champion du monde et pour une bourse qui pourrait atteindre plus de 2 millions de dollars US, la plus grande cagnotte de l’histoire du jeu.

Une bourse record pour la 3e édition du Six Invitational

Le Six Invitational, un événement officiel du circuit Electronic Sports Leagues ESL, est le plus important événement de esport de l’histoire d’Ubisoft et le plus important au Canada avec plus de 20,3 M de visionnements de la compétition en 2018 et davantage attendus pour l’édition 2019.

Plus de 3 000 spectateurs, des joueurs professionnels, des développeurs, des fans internationaux et locaux ainsi que plus d'une centaine de médias internationaux se donneront rendez-vous à la Place Bell pour cet événement d’envergure.

C’est dans cette arène et en streaming que les 16 meilleures équipes au monde se partageront une bourse qui pourrait atteindre la somme de deux millions de dollars US, l’une des plus intéressantes sur le circuit esport dans le monde. Ce sera au même moment que sera dévoilée l'an 4 de Rainbow Six Siege.

« Après seulement trois ans d’existence et grâce au travail acharné de nos équipes de développeurs c’est une immense fierté pour nous que de nous retrouver dans la cour des grands du circuit esport avec un jeu créé à Montréal. L’Invitational braque les projecteurs du monde entier sur le Québec pendant une semaine complète. Nous souhaitons que tous les Québécois se joindront à nous pour suivre les équipes dans leur parcours vers la grande finale », confie Alexandre Rémy, directeur de la marque Rainbow 6 Siege à Ubisoft Montréal.

Des quatre coins de la planète, les équipes composées de 5 joueurs, prendront part à la compétition qui se déroulera pendant trois jours de qualifications, en ligne, et trois jours d’éliminatoires en direct, devant public, à la Place Bell.

De ce nombre, 3 joueurs professionnels canadiens, dont Troy « Canadian » Jaroslawski, de l’équipe Evil Geniuses, qui tentera de se négocier une place encore cette année pour la grande finale. Analyses, fil de données en temps réel, description de l’action, les fans sur place ou devant leur écran vivront une expérience qui se compare à des événements sportifs de haut niveau.

Le esport

Le esport est en pleine croissance à travers le monde. En 2019, on estime l’auditoire total à plus de 400M de personnes comparativement à moins de 300M en 2016. Les revenus de l’industrie ont également bondi depuis trois ans, passant de 463M$ en 2016 à plus de 1G$ en 2019, des chiffres assez révélateurs de l’engouement grandissant pour cette catégorie de sport assez méconnue du grand public.

Aujourd’hui, les événements majeurs de esport, comme le Six Invitational rejoignent des auditoires aussi larges que les plus grandes compétitions sportives au monde. Les joueurs professionnels de esport quant à eux sont considérés à plusieurs égards comme des athlètes professionnels et peuvent maintenant en faire un métier à temps plein.

« Dans le nouveau modèle d’affaires des jeux connectés où nous recherchons l’engagement des joueurs sur le long terme, c’est la force des communautés qui importe. Les jeux esport sont un exemple éloquent de l’engagement et de la passion des communautés de joueurs. Ubisoft se positionne plus que jamais dans ce marché avec le Six Invitational », a souligné Yannis Mallat, PDG des studios canadiens d’Ubisoft.

Le jeu

Rainbow 6 Siege a été lancé en 2015, il s’agit du premier AAA strictement en ligne signé Ubisoft Montréal. Pour le mois de décembre dernier, il réunissait plus de 10M de joueurs uniques.

« L’équipe de Rainbow 6 Siege, tant chez Ubisoft Montréal que dans les autres studios du groupe Ubisoft qui participent à ce jeu live 24h sur 24, 7 jours sur 7, se dépassent chaque jour pour répondre aux exigences de leur communauté de joueurs passionnés. Nous sommes fiers que des fans du monde entier se tournent vers le Québec pour assister en direct à cette compétition relevée qui réunira les meilleurs joueurs au monde sur Rainbow 6! », a conclu M. Mallat.

Horaire du Six Invitational

Du 11 au 13 février : phases de groupes – en streaming.

Du 15 au 17 février : Ouvert au grand public (achat de billets ici )

Lieu : Place Bell

Adresse : 1950 Rue Claude-Gagné, Laval, QC H7N 5H9

Toutes les informations à propos du Six Invitational (horaire complet, bourses, liste des athlètes confirmés, photos, vidéos et plus encore), disponible ici.

Vendredi 15 février

9 h à 9 h 15 – Cérémonie d’ouverture

9 h à 23 h – Quarts de finale

Samedi 16 février

12 h à 20 h – Demies-finales