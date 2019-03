Le festival de la Rencontre Théâtre Ados 2019 approche à grand pas!

Plus grande vitrine du théâtre de création pour adolescents au Canada, le festival s'agrandit pour sa 23e édition en se produisant dans une nouvelle salle, le Théâtre Marcellin-Champagnat, en plus de la Maison des arts de Laval. Cette année, le festival vous présentera des spectacles audacieux sur les thèmes, entre autres, de la diversité et de l'immigration.

Le temps d'un atelier de médiation culturelle, les jeunes participants seront, à leur tour, les artistes du festival. Les compagnies proviendront des quatre coins du Québec et de plus loin encore, avec la venue de la compagnie française Le fil rouge théâtre, en tournée hors les murs. Vitrine du théâtre de création pour les adolescents, les professionnels seront également au cœur du festival avec des moments dédiés pour eux: la journée professionnelle et le séminaire de réflexion sur la création pour les adolescents organisé par le Cube. Également, le festival accueillera une délégation de diffuseurs français afin de partager son expertise, au-delà des frontières.



