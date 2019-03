L'Orchestre symphonique de Laval présente : Liberté

Le 24 avril prochain à 19h30, à la Salle André-Mathieu, l’Orchestre symphonique de Laval (OSL) soulignera le 30e anniversaire de la chute du « mur de la honte », le mur de Berlin, fort symbole de liberté. Ce concert réunira plusieurs formes d'art : exposition d'images et de littérature, œuvre multimédia, puis musique symphonique enivrante. Un moment attendu lors de la soirée : MauerFall Lieder, la création de la compositrice Nicole Lizée. Qualifiée de « brillante scientifique musicale » (CBC) et comme possédant « une inventivité à couper le souffle » (Sydney Times Herald, Australie), Nicole Lizée vient de remporter en février 2019 le prix Opus de la compositrice de l'année, au dernier Gala des prix Opus. Elle a créé, à la demande du chef Alain Trudel, une œuvre pour orchestre et images multimédia, en lien avec le thème du concert. Ces images multimédia seront projetées en simultané avec la musique, interprétée par les 50 musiciens sur scène. Ce concert représente ainsi la chance unique d'apprécier une œuvre d'une créatrice acclamée et en demande partout dans le monde : Nicole Lizée.



L'Orchestre jouera aussi l’énergique Symphonie no.3 « Héroïque » de Beethoven, qui est empreinte de l’esprit de liberté de la Révolution française. À l’inverse, la Symphonie Mathis le peintre de Paul Hindemith critique le régime nazi et l’oppression qu’il représente; c’est une œuvre d’une puissante couleur musicale. L’Orchestre a convié la Société littéraire de Laval (SLL) à créer une exposition présentée au foyer de la salle qui soulignera, en lien avec le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, les actions du P.E.N. international. Cet organisme voué à la liberté d'expression milite pour la libération des écrivains et des journalistes emprisonnés pour délit d'opinion. Une soirée marquante qui conjuguera histoire, arts visuels et musique.