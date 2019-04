Une matinée toute en musique pour les résidents du Domaine des Forges

Les résidents du Domaine des Forges à Sainte-Rose ont vécu de belles émotions à la fin mars en étant les hôtes des choristes de l’Ensemble I Coristi de Laval.

En effet, ces derniers ont offert une prestation gratuite aux aînés et aînées, interprétant les pièces au programme de leur concert de fin de saison prévu le samedi 11 mai en soirée à l’église St-Maxime.

Cette prestation met en vedette des compositeurs et compositrices de musique classique actuelle comme John Rutter et Eric Whitacre. Les responsables et les spectateurs de Domaine des Forges, ainsi que les choristes et leur chef, Mélodie Rabatel, ont tellement apprécié qu’on entrevoit de reconduire l’évènement l’an prochain.