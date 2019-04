Mégavente des Bibliothèques de Laval

Vous êtes à la recherche d’un roman historique, d’un album pour votre enfant, d’un guide de voyage ou d’un livre de recettes ? Profitez de la grande vente de livres usagés des Bibliothèques de Laval, qui, en raison de la forte demande, se tiendra pendant trois jours en 2019.

La Bibliovente se déroulera du 3 au 5 mai 2019 : plus de 35 000 livres et bandes dessinées, en français et en anglais, seront à vendre au prix de 3 $ le kilo. Les DVD et CD seront offerts à 1 $ l’unité.

Suggestion : puisque les Bibliothèques ajoutent régulièrement des livres dans les étalages, évitez la cohue du vendredi et venez plutôt le samedi et le dimanche. Prière d’apporter vos sacs. Le paiement se fait en argent comptant et par Interac.

Vendredi 3 mai : de 16 h 30 à 21 h

Samedi 4 mai : de 10 h à 16 h

Dimanche 5 mai : de 10 h à 14 h

À l’aréna Cartier, situé au 100, montée Major, Laval (Laval-des-Rapides)



Renseignements

Restez à l’affût des préparatifs en suivant l’événement Facebook Bibliovente 2019, sur la page des Bibliothèques de Laval.