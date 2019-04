Des laissez-passer gratuits pour le Musée des Beaux-Arts!

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE) a bénéficié d’un don de 800 laissez-passer « famille » de la part du Musée des Beaux-Arts de Montréal (MBAM). Le RLPRE offre ces laissez-passer gratuitement aux organisations qui travaillent auprès des jeunes et des familles de Laval.

Grâce à cette généreuse initiative, ce musée de renommée mondiale souhaite contribuer à la réussite éducative des petits et des grands Lavallois en leur donnant gratuitement accès à des expositions artistiques, historiques et culturelles. Des études démontrent que l’éducation aux arts a un impact bénéfique sur la persévérance scolaire, mais aussi sur les capacités de réflexion, d’adaptation et sur l’estime de soi. Participer à des activités culturelles et artistiques améliore non seulement les résultats scolaires des élèves, mais augmente aussi leurs chances de réussite professionnelle une fois adulte.

Au cours des prochaines semaines, le RLPRE distribuera les laissez-passer aux organisations lavalloises intéressées. Le Regroupement espère que l’offre des billets favorisera la participation des familles pour lesquelles la visite du musée n’est pas une activité habituelle. Le laissez-passer est valable pour jusqu’à deux adultes et deux enfants âgés de 13 à 17 ans. L’accès est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.

Les organisations lavalloises qui souhaitent obtenir des laissez-passer sont invitées à communiquer avec le RLPRE par téléphone au 450 662-7000, poste 1270, ou par courriel au [email protected] Les demandes individuelles seront malheureusement refusées.

À propos du RLPRE

Le Regroupement lavallois pour la réussite éducative est une instance de concertation régionale qui a pour mission de susciter la mobilisation et de soutenir des initiatives locales et régionales qui améliorent la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes et des adultes de Laval. Il sensibilise également tous les Lavallois et Lavalloises à l’importance de leur apport à la réussite éducative.

www.rlpre.org

