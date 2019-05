Mozart et Beethoven : Un Grand récital de piano sous les chandelles

Voilà ce à quoi est convié celui qui aspire à vivre un moment musical unique. Ce soir-là, dans une église où ne régneront que beauté, sérénité et bonheur, et qui sera, pour l'occasion, uniquement illuminée par la douce lueur des chandelles, la pianiste Alejandra Cifuentes Diaz interprétera, en guise de lever de rideau à ce grand concert, peut-être la plus belle des fantaisies jamais écrites pour le piano, la K. 397 de Mozart ! Et voilà qu'une soirée inoubliable pour l'amateur de grande musique vient de commencer !

La sonate qui suit cette merveilleuse Fantaisie, la sonate K. 545, dite sonate facile, est l'une des plus célèbres que Mozart ait composée! Personne ne peut se soustraire à son charme et à sa beauté. Dès les premières notes, on est déjà conquis et l'on commence déjà à pressentir la grandeur de la soirée qui nous attend !

Touché par la Grâce mozartienne, l'auditeur, encore ému par cette émotion profondément ressentie à l'écoute de ces deux premières œuvres, celui-ci ne pourra ensuite que sourire en entendant les premières notes de la pièce suivante : Ha! que vous dirais-je maman ! Ici, c'est son cœur d'enfant qui s'émerveillera devant pareille simplicité. Simple réunion de notes qui s'aiment !

Puis, arrive une autre merveille, une autre grande sonate la K. 332. Œuvre attachante, mélodieuse et qui nous reste dans la tête des jours et des jours après l'avoir auditionnée ! Tout comme la fameuse et très connue "Marche turque!" Et pour terminer la première partie du concert, rien de moins que la transcription pour piano du 1er mouvement de sa Petite musique de nuit !

Mozart nous a ébloui, que nous réserve à présent le grand Beethoven ?

On plonge dans sa musique avec un premier chef d'œuvre, le 1er et 3e mouvement de sa sonate la "Tempête", composé après avoir entendu un cheval galopé, cette mélodie nous entraîne avec bonheur dans le monde fascinant de Beethoven !

Puis, vient La Grande Pathétique ! Pour beaucoup, il s'agit ici de la plus belle de toutes ses sonates pour piano ! Belle de la première à la dernière note ! Suivi, pour clore ce récital, de l'incontournable "Clair de lune". Son premier mouvement vaut à lui seul tout le récital en entier, tant cette œuvre bouleverse et émeut !

Ce soir-là, dans une ambiance romantique et empreinte d'une grande sérénité vibrera une musique qui trône au sommet des plus belles réalisations de l'humanité ! Un concert placé sous le sceau de la grandeur, de l'éloquence et de l'émerveillement !

Ce grand récital de piano, mettant en vedette la grande pianiste canado-chilienne Alejandra Cifuentes Diaz, aura lieu :

samedi le 8 juin prochain à 20h à l'église Ste-Béatrice, 475 ave. des Perron, Auteuil, Laval. L'admission est de $30 et les billets sont chez le fleuriste Ste-Rose, 161, boul. Ste-Rose, ainsi qu'à l'entrée le soir du concert.

Plus d'infos au (514) - 774-9148 ou en tapant : www.concertchandelle.com