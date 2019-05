Fête nationale à Laval : pleins feux sur une programmation exceptionnelle

Comme le veut maintenant la tradition, c’est le 24 juin qu’aura lieu Notre fête nationale à Laval, un spectacle gratuit à grand déploiement qui saura plaire aux personnes de toutes origines, de tous âges et quels que soient leurs goûts musicaux grâce à une programmation diversifiée et de grande qualité!

Dès la tombée du jour, étoiles montantes et artistes renommés feront tour à tour vibrer la foule au son de grands classiques québécois et de mixages inattendus. Marie-Mai, Paul Piché, Hubert Lenoir, Patrice Michaud, Loud, Guylaine Tanguay, Breen Leboeuf, Mara Tremblay, Fanny Bloom, King Abid, Ilam, Flavia Nascimento et les 150 Petits Chanteurs de Laval se relaieront sur scène jusqu’à la lecture par Béatrice Picard d’un texte patriotique de la poète Leslie Piché.

Le spectacle, mis en scène par Émilie Laforest et sous la direction musicale de Denis Faucher, prendra fin avec éclat sous des feux d’artifice « mé‑mo‑rables », une demande spéciale du maire, comme vous le découvrirez dans notre vidéo promotionnelle.

« Encore une fois, nos organisateurs se sont surpassés et je suis convaincu que Notre fête nationale à Laval se classera de nouveau cette année comme l’un des meilleurs spectacles de la Saint-Jean. Ce sera le moment idéal d’exprimer notre fierté d’être à la fois Québécois et Lavallois, et pour toutes les personnes d’ailleurs qui répondront à notre invitation et se joindront à nous pour fêter le Québec, ce sera l’occasion de constater que Laval sait se montrer à la hauteur de son statut de troisième plus grande ville de la province », a déclaré avec enthousiasme le maire de Laval, Marc Demers.

Ouverture du site et service de navette gratuite

Le grand concert sera présenté à 21 h, mais le site sera accessible dès 18 h. Plusieurs camions de cuisine de rue seront présents pour rassasier les spectateurs affamés.

Une navette sera disponible au métro Montmorency pour transporter les spectateurs gratuitement vers le Centre de la nature.

Une journée pour toute la famille

Pour bien commencer les célébrations, une foule d’activités seront offertes sur le site enchanteur du Centre de la nature : animations, maquillages et jeux gonflables permettront aux familles de se divertir entre 10 h et 17 h.