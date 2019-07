Succès pour le vernissage de l’exposition « Submergée »

Le 19 juin dernier, le Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) dévoilait officiellement les trente œuvres de l’exposition Submergée, présentée par l’artiste Kristen Diachidos, dans le cadre du mois de l’eau. Ceux-ci orneront les murs du charmant local situé dans le cœur du vieux Sainte-Rose tout l’été.

Présentant des toiles réalisées tant à l’aquarelle, à l’acrylique ainsi que des photographies, l’exposition a suscité beaucoup d’engouement. D’anciennes élèves de l’artiste étaient présentes avec des affiches pour dénoncer la pratique de pêche aux ailerons de requins. Militant silencieusement contre ces mutilations animales, elles ne sont pas passées inaperçues dans la salle bondée.

Le C.I.EAU est un lieu unique et incontournable dans le domaine de l’eau au Québec. Situé à l’intérieur même de la station d’eau potable Sainte-Rose à Laval, cet organisme sans but lucratif a pour mission de promouvoir la protection et l’utilisation responsable de l’eau et il accomplit sa mission à l’aide de son exposition permanente, de son offre pédagogique en laboratoire et de toutes ses autres activités d’animation. Le C.I.EAU s’adresse à un public curieux d’en apprendre sur cette ressource.

Pour plus d'informations, visitez le site web du C.I.EAU à l'adresse http://www.cieau.qc.ca.