Le 27 juin dernier, avait lieu le cocktail d’inauguration de l’espace muséal du parc de la Rivière-des-Mille-Îles et de son exposition permanente, Incroyable, mais vrai!. Pour l’occasion, le Centre d’exploration accueillait plus d’une centaine d’invités de marque, de partenaires et de contributeurs pour un 5 à 7 où il leur a été possible de découvrir cet espace exceptionnel.

L’événement offrait la possibilité de rencontrer et de remercier les artisans ayant contribué à la réalisation de cette exposition qui met en lumière l’histoire de la rivière des Mille Îles, ses vastes écosystèmes et ses enjeux environnementaux. Certains de ces contributeurs et dignitaires présents pour l’occasion ont pris la parole pour lancer les festivités. Parmi ceux-ci : le maire de la Ville de Laval, M. Marc Demers, Mme. Virginie Dufour, conseillère municipale de Sainte-Rose, M. Yves Robillard, député de la circonscription de Marc-Aurèle-Fortin, M. Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, M. Jean Lapointe, président du conseil d’administration d’Éco-Nature | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles et Mme Marie-Claude Dion, chargée de projet de l’exposition permanente Incroyable mais vrai!.

Rien n’a été laissé au hasard. Les organisateurs avaient invité une formation jazz afin de faire un clin d’œil à l’une des sections de l’espace muséal qui nous replonge dans l’univers des salles de danse des années 40 et 50. Plusieurs seront surpris d’apprendre que nuls autres que les grands musiciens de jazz Louis Armstrong, Cab Calloway, Duke Ellington et même Frank Sinatra se sont produits sur les rives de la rivière des Mille Îles, au grand plaisir des Montréalais et des vacanciers de l’époque. Une histoire fascinante à découvrir au Centre d’exploration!

Plus encore, l’exposition Incroyable, mais vrai! met en lumière de manière immersive les nombreux atouts d’une rivière souvent méconnue, et suggère des avenues pour une prise de conscience collective sur les actions que tous peuvent entreprendre afin d’aider à la conservation de cet important milieu de vie.

Le musée du Centre d’exploration du parc de la Rivière-des-Mille-Îles est ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. Tous les profits de la vente de billets d’admission sont investis dans la protection de la rivière et de ses écosystèmes.