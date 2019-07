Brigitte Boisjoli, Roxane Bruneau, Laurence Nerbonne et plus encore : c’est parti pour la saison 2019 des Zones musicales!

Cet été, la musique sera à l’honneur à Laval avec les Zones musicales qui ont débuté vendredi dernier. Du 12 juillet au 17 août 2019, les Zones musicales offriront aux amateurs de musique de Laval et des environs plus de 40 spectacles extérieurs gratuits offerts aux 4 coins de la ville. Musiques du monde, jazz, pop, swing, blues, classique : il y aura de quoi satisfaire tous les goûts!

Lavallois et mélomanes de Montréal et ses environs auront ainsi l’occasion de découvrir des artistes de renom et de la relève, en formule intime ou dans des spectacles à grand déploiement. Brigitte Boisjoli, Dumas, Roxane Bruneau, David Thibault, Laurence Nerbonne, l’Orchestre symphonique de Laval et tant d’autres animeront les quartiers de l’Île-Jésus.

Pour la première semaine des Zones musicales, les participants ont eu la chance de découvrir Sesqualitera, La Cançao, et Juno La Banda.