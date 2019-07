35 000 visiteurs pour le Festival des bières de Laval

La cinquième édition du Festival des bières de Laval, qui a eu lieu du 12 au 14 juillet au Centre de la nature de Laval, a attiré 35 000 visiteurs, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport à l’année dernière.

Les amateurs ont eu l’occasion de découvrir les produits de 85 exposants, dont 40 microbrasseries québécoises. Les visiteurs ont grandement apprécié l'offre alimentaire variée cette année, les camions de cuisines de rues ont été très occupés. Il y en avait pour tous les goûts, grâce à une gamme de produits diversifiés.



Les spectacles d’humour sur la scène Loto-Québec ont été très appréciés des visiteurs. La popularité des jeux formats géants du Randolph Animation, le simulateur de vol de réalité virtuelle avec l’équipe de MontVR, l’atelier de brassage en direct, ainsi que le lancer de hache ont connu beaucoup de succès! Les commentaires des visiteurs sont forts éloquents sur les médias sociaux.

La zone familiale, présentée par le gouvernement du Québec, a été fort fréquentée au plus grand plaisir des plus petits grâce aux nombreux jeux gonflables, à la zone de maquillage ainsi qu'aux ateliers de bricolage. Les mascottes venues le dimanche ont été très bien accueillies par les jeunes festivaliers.



La présence de Grimskunk a réellement enflammé l’événement. De nombreux festivaliers étaient présents et l’ambiance était des plus festives, malgré l’averse durant le spectacle.

À propos du festival

Le Festival des bières de Laval est un organisme à but non lucratif créé en 2014 par un groupe d’amateurs de bières. L’instigatrice du projet est Marilène Barale, une jeune passionnée lavalloise qui avait à cœur de créer sur son territoire un événement d’envergure mettant en valeur les produits brassicoles québécois et du terroir. La mission du festival est de faire découvrir de nouveaux produits de microbrasseries et agroalimentaires du Québec; d’éduquer les amateurs de bières face à certaines méthodes de dégustation, tout en faisant la promotion d’une consommation responsable, et de contribuer à la vitalité économique, culturelle et touristique de Laval. Un grand merci à nos précieux partenaires: Vimont Toyota Laval, Loto-Québec, la Ville de Laval, le gouvernement du Québec, IGA, Desjardins, Tourisme Laval, le Centre Laval, Éduc’alcool, la STL, Moût International.