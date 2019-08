Trois ex-finalistes de « La voix » en spectacle à laval

Sylvie DesGroseilliers, Rita Tabbakh et David Marino partageront la scène pour la première fois dans le spectacle intitulé Une nuit sous les étoiles à la Maison des arts de Laval, le 24 août à 20 h 00.

Ce spectacle vous amènera dans l’univers des années crooner, jazz, R&B et Motown sans oublier les classiques du répertoire de la chanson française. Ces artistes renommés seront accompagnés avec un orchestre de huit musiciens.

Des artistes de talent bien connus

Sylvie DesGroseilliers est bien connue au Québec pour sa participation à l’émission Belle et bum et comme finaliste à La voix 2015. Elle a chanté pour les comédies musicales Rock à l’opéra et Cinémashow. Elle a aussi chanté comme choriste pour des artistes aussi divers que Mario Pelchat ou Bob Walsh et pour le Jubilation Choir. Elle vous fera vivre les frissons des notes enivrantes de Motown et du R&B.

Rita Tabbakh, chanteuse de formation, a obtenu son baccalauréat en Interprétation chant populaire à l’UQAM. Elle a chanté dans les comédies musicales, Dracula, Sherazade et Don Juan. En 2014, Rita participe à la 2e édition de La voix en quart de finale. En 2018, elle a enregistré l’album Sous le ciel de Paris. Elle vous emportera au cœur de la musique française.

David Marino, ce crooner des temps modernes, vous transportera dans l’univers des big bands. Sa passion pour la musique a débuté lorsqu’il avait six ans. Son père lui a acheté un disque de Frank Sinatra, et depuis ce moment-là, David est tombé en amour avec ce style de musique. Il a participé à l’émission de La voix en 2017 et s'est rendu jusqu’aux finales.

« Je suis fier que ces artistes divers nous amèneront leur talents et expériences sur la scène pour nous présenter des chansons d’une variété de toutes les époques. Ce sera une soirée pour tous les goûts. Même les membres de l’orchestre vont démontrer leur talent », a dit Perry Pansieri, réalisateur du spectacle et président de PNP JAZZ.

La Maison des arts de Laval

La qualité, la beauté et les équipements qui sont à la fine pointe de la technologie a joué un grand rôle pour la décision finale de choisir de se produire à la Maison des arts de Laval.

« Ce spectacle est une première pour nous. Nous avons choisi la Maisons des arts de Laval pour sa qualité sonore, l’intimité et la proximité du publique », a constaté M. Pansieri.

À propos de PNP JAZZ

PNP JAZZ est une compagnie de disques et de production de spectacles. L’entreprise s’engage à la promotion d’artistes et la création de spectacle et de disques.