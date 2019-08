Lancement du livre « Les funérailles des Dieux - La Madone des étoiles » de Charles-André Marchand

Charles-André Marchand effectuait, le mercredi 14 août dernier à Montréal, le lancement de son nouveau roman Les funérailles des dieux - La Madone des étoiles - tome 2.

Disponible aux Éditions AdA, le roman raconte le périple commercial de Zivanka qui, à la fin du XIXe siècle, se poursuit vers l’Asie là où l’attend un trésor qu’il lui faudra protéger. Avec son futur beau-père, elle est d’abord en mission pour signer des accords permettant à leur conglomérat doter l’Inde d’un imposant réseau ferroviaire. Une mission qui sera rapidement détournée par des forces invisibles. Mais la jeune princesse de Czartoryska pourra compter sur l’aide d’un puissant moine tibétain et d’un étrange religieux du Canada aux pouvoirs surnaturels.

Son odyssée l’amènera ainsi au Québec, d’abord aux abords de la majestueuse rivière du Saguenay, là où du haut des falaises escarpées, elle comprendra pourquoi elle a été choisie pour cette mission et comment elle est devenue la Madone des étoiles.

Charles-André Marchand est pour sa part ravi de la sortie de ce nouveau roman :

« Nous avons eu la chance d’accueillir plus d'une centaine de personnes, amateurs de roman. Je fus comblé d'entendre les gens me dire à quel point ils attendaient le tome 2 avec impatience et me mettent déjà de la pression pour que je publie le 3 le plus vite possible. Je tiens à remercier l’équipe des Éditions AdA pour leur confiance renouvelée et tous ceux et celles qui se sont déplacées pour le lancement. »