La ministre du Tourisme, le maire de Laval et Normand Latourelle dévoilent le nouveau projet de Cavalia

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, le maire de Laval, M. Marc Demers, et le fondateur et directeur artistique de Cavalia, M. Normand Latourelle, se sont réunis, le mardi 20 août, au siège social de Cavalia pour dévoiler le projet Illumi – Féerie de lumières.

Pour l’occasion, les invités ont déambulé dans les bureaux de Cavalia aux lueurs de plusieurs structures lumineuses qui composeront Illumi. M. Latourelle a présenté la maquette du projet qui s’installera à Laval, sur un site de 50 600 mètres carrés : une surface équivalente à une trentaine de patinoires de hockey.

« Illumi est une aventure incomparable qui donnera de nouvelles couleurs au temps des Fêtes et qui attirera au Québec des visiteurs de partout dans le monde. Illumi est une occasion de se rassembler avec ceux qu’on aime pour se laisser éblouir et vivre une expérience magique », a expliqué Normand Latourelle.

Dès la tombée de la nuit, Illumi prend vie grâce à des millions de lumières scintillantes créant le plus grand parcours multimédia son et lumières au monde. Ce parcours extérieur nocturne magique, éblouissant et extraordinaire créé de milliers de structures monumentales tiendra son édition inaugurale à Laval du 1er novembre 2019 au 5 janvier 2020, sur le site de Cavalia à l’intersection de l’autoroute 15 et du boulevard SaintMartin. Les billets sont en vente dès maintenant sur illumi.com.



Une aide financière de 2,2 M$

Madame Proulx a profité de cette occasion pour annoncer une aide financière de 2 M$ pour la réalisation d’Illumi, dans le cadre de la stratégie de mise en valeur du tourisme événementiel qui vise à développer et à renforcer des produits d’appel qui permettent au Québec de se démarquer de la concurrence internationale. À cette aide s’ajoute un soutien de 200 000 $ accordé à part égale par le ministère du Tourisme et Tourisme Laval. Ces investissements permettront, entre autres, de stimuler l’économie régionale, d’augmenter le nombre de visiteurs et d’accroître les recettes touristiques dans la région de Laval.

« En un peu moins de deux décennies, Cavalia a su se hisser au sommet pour devenir l’une des plus grandes ambassadrices de notre culture et de notre savoir-faire à l’échelle planétaire. Année après année, cette entreprise innovante a séduit des millions de spectateurs aux quatre coins du monde. Avec cette nouvelle production, je suis convaincue que l’équipe de Cavalia éblouira les visiteurs d’ici et d’ailleurs comme elle seule sait si bien le faire. Votre gouvernement est très fier de s’associer à cette initiative, qui vient enrichir notre offre touristique en proposant une expérience des plus extraordinaires. Ce vaste projet contribuera assurément à faire rayonner le Québec à l’international et, plus que jamais, à le positionner comme une destination incontournable de calibre mondial, générant ainsi d’importantes retombées économiques », a souligné Mme Proulx.

« Ce grand rendez-vous unique viendra bonifier l’offre touristique hivernale du Grand Montréal. C'est avec grand enthousiasme que nous accueillons, pour les cinq prochaines années, cette toute nouvelle création multimédia au cœur du centre-ville de Laval. L’esprit de concertation, l’engagement et le dynamisme des acteurs de l'industrie touristique lavalloise témoignent, une fois de plus, de notre volonté à développer, ensemble, des projets porteurs et rassembleurs », a mentionné Mme Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval.

À Laval pour les cinq prochaines années

Le maire de la Ville de Laval, Marc Demers, a quant à lui annoncé la conclusion d’une entente pour la présentation au cœur de Laval d’Illumi, un projet majeur et unique au monde qui contribuera de façon significative au rayonnement de Laval au Québec, au Canada et à l’international pour plusieurs années à venir.

« Je suis très heureux du retour de Cavalia, qui revient avec un nouveau concept artistique unique d’envergure internationale qui fera rayonner Laval. Nous avons conclu une entente pour la production de l’événement avec un investissement de 750 000 $ sur cinq ans qui généreront des retombées économiques majeures pour la Ville de Laval et pour tout le Québec. Cela permettra également de soutenir plus de 120 emplois, dont la plupart seront ici à Laval. Nous croyons qu’avec Illumi, nous continuerons d’offrir une destination touristique de choix. Je salue avec joie l’initiative du Gouvernement du Québec qui investit 2 millions de dollars dans ce projet qui s’inscrit au cœur de l’urbanité lavalloise », a commenté M. Demers.

Fondation Cité de la santé

Dans le cadre d’Illumi, Cavalia s’est associé à la Fondation Cité de la santé de Laval afin de les appuyer dans leur collecte de fond annuelle. 50 % des revenus de billetterie lors de la première semaine d’Illumi sera verser à la Fondation.

« Cette offre généreuse de M. Latourelle permettra à la fondation, entre le 3 et le 10 novembre, de mettre en lumière les besoins urgents à combler dans notre grande communauté et les actions menées par le CISSS de Laval pour améliorer la qualité des soins et des services sociaux sur le territoire », a souligné M. Louis Gaudreau, président du conseil d’administration de la Fondation Cité de la santé.

Illumi – Féerie des lumières

À Illumi, petits et grands sont enchantés par un voyage féerique captivant au cours duquel ils découvrent, à leur propre rythme, des mondes colorés. Ces univers, inspirés des diverses cultures de notre planète, sont tout droit sortis de l’imaginaire la plus pure : celle de l’enfant en nous. Huit mondes fantastiques composent Illumi et se succèdent pour créer une expérience spectaculaire inoubliable et rassembleuse. Illumi met également en lumière marchands, artisans et gastronomie gourmande avec son Marché de Noël qui sillonne les abords d’un arbre de lumières gigantesque.

Et les chevaux?



Cavalia, reconnu pour ses projets artistiques inégalés, présente cette toute nouvelle aventure créative qui se veut un grand rêve éveillé. Alors que les chevaux continuent d’être sous les projecteurs pour les autres productions de Cavalia, ce sont toutefois les lumières qui volent la vedette chez Illumi.

Les billets pour Illumi – Féerie de lumières sont disponibles à l'adresse www.illumi.com ou en téléphonant au 1 866 999-8111.

À propos de Cavalia et Illumi

Cavalia est une entreprise spécialisée dans la création, la production et la commercialisation de spectacles vivants et d’évènements à grand déploiement. Entreprise familiale fondée par Normand Latourelle, la compagnie s’est donnée pour mission de créer l’inédit. Son expertise dans le domaine de la haute technologie, du multimédia et des effets spéciaux lui permet de réaliser des spectacles innovateurs et originaux empreints de magie et d’émotions. Illumi – Féerie de lumières est la toute nouvelle création de Cavalia. Illumi est un parcours extérieur nocturne magique, éblouissant et extraordinaire crée de milliers de structures lumineuses monumentales. Cette nouvelle tradition du temps des Fêtes met également en lumière marchands, artisans et gastronomie gourmande.

Le spectacle Illumi – Féerie de lumières par Cavalia aura lieu du 1er novembre 2019 au 5 janvier 2020, sur le site de Cavalia à Laval. Pour plus d'informations, allez à l'adresse www.illumi.com. Suivez l’actualité d’Illumi - Féerie de Lumières sur Instagram et sur Facebook.