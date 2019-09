Maude Brunet devient la nouvelle directrice générale de l'Orchestre symphonique de Laval

Le président du conseil d'administration, Winston McQuade, est heureux d'annoncer la nomination de Maude Brunet au titre de nouvelle directrice générale de l'Orchestre symphonique de Laval.



Depuis deux ans, Maude Brunet est directrice développement et communauté de l'orchestre.



Détentrice d’un baccalauréat et d’une maîtrise en administration des affaires, Maude Brunet mène parallèlement une carrière de chanteuse classique depuis une dizaine d’années et a occupé des postes de direction en organismes culturels depuis 2007.



Spécialisée en gestion des ressources humaines, elle a également travaillé au sein de plusieurs grandes entreprises et dans le secteur parapublic, notamment à Hydro-Québec et Héma-Québec.



Fière Lavalloise, Maude Brunet réside dans le quartier Sainte-Rose avec son conjoint et son fils de 4 ans.



Maude succède à Marie-Pierre Rolland, en poste depuis 2012, qui assurera la direction générale de la Maîtrise des Petits Chanteurs du Mont-Royal dès le 7 octobre 2019.



Alain Trudel, chef et directeur artistique, ainsi que Winston McQuade sont heureux d'annoncer la nomination d'Élizabeth Valade au poste de directrice de l'administration artistique.



Félicitations à Maude, à Élizabeth et à Marie-Pierre!