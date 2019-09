Le Chœur de Laval dévoile la programmation des concerts de la saison 2019-2020

Le Chœur de Laval, son directeur musical, Dany Wiseman, ainsi que le président du conseil d’administration, Charles Martin, dévoilaient récemment la programmation des concerts de la saison 2019-2020 et invitent les mélomanes de tous âges à prendre part à cette 51e saison de la formation chorale.

Pour le maestro, Dany Wiseman, ce partenariat apporte un renouveau à l’expérience musicale :

« Programmation fabuleuse, des collaborations hors de l’ordinaire et le bonheur de partager la scène avec la talentueuse Giorgia Fumanti! Voilà la saison 2019- 2020! Nous aurons le plaisir de chanter deux fois la 9e symphonie op. 125 de Beethoven. L’Orchestre classique de Montréal (anciennement l’Orchestre de chambre de McGill), sous la brillante direction de Boris Brott, nous donne l’occasion de la première prestation du Chœur à la Maison symphonique de Montréal. Un retour aux sources pour le Chœur qui y a chanté plusieurs fois à la salle Wilfrid Pelletier dans les années 80 et 90 », s’enthousiasme le directeur musical.

« C’est aussi l’occasion de renouveler notre partenariat avec l’Orchestre symphonique dans deux programmes de concert lors du concert Gala d’opéra et avec la 9e symphonie. Nous présenterons aussi un concert soulignant le 250e anniversaire de naissance de Ludwig van Beethoven, à notre façon, avec au programme l’ouverture de Coriolan, l’aria de concert Ah! Perfido et des extraits de la Missa Solemnis en ré majeur. Dans ce même concert, nous soulignerons un autre anniversaire, le 200e anniversaire de naissance de Franz von Suppé, par la présentation de son magnifique Requiem en ré mineur. C’est vraiment une saison enlevante pour moi et les choristes du chœur », a-t-il poursuivi.

Voici la programmation de la saison 2019-2020 plus en détails:

Giorgia Fumanti et le Chœur de Laval

Vendredi 29 novembre 2019 à 20 h | Église Bon-Pasteur, Laval

Une présentation de Desjardins des Grands Boulevards Luc Gilbert et Dany Wiseman, direction Giorgia Fumanti, soprano

Dans le cadre de l’événement bénéfice annuel de l’organisme lavallois Loisirs Renaud-Coursol, et présenté par Desjardins des Grands Boulevards, la chanteuse internationale Giorgia Fumanti, accompagnée de 100 choristes du Chœur de Laval, prendra d’assaut l’église Bon-Pasteur afin d’offrir un concert grandiose à l’image de sa générosité.

Accompagnée par ses musiciens sous la direction de Luc Gilbert et du Chœur de Laval sous la direction de Dany Wiseman, l’éblouissante italienne interprétera les plus belles chansons du répertoire francophone, anglophone, italien, des plus belles musiques de films, ainsi que quelques pièces tirées de son récent album Aimons-nous (meilleur vendeur sur les palmarès) avec des chansons de Luc Plamondon, Charles Aznavour, Gilles Vigneault et Claude Dubois.

Gala d’opéra

Mercredi 18 décembre 2019 à 19 h 30 | Salle André-Mathieu, Laval

Alain Trudel et Dany Wiseman, direction

Orchestre symphonique de Laval avec l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal

Andrea Nunez, soprano

Florence Bourget, mezzo-soprano

Matthew Dalen, ténor

Jean-Philippe McClish, baryton-basse

Voici l’occasion idéale pour vous délecter des plus grands airs d’opéra de Verdi, Mozart, Bizet, Tchaïkovski et Delibes! Les voix des jeunes étoiles montantes de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal accompagnées du Chœur de Laval sauront assurément vous émouvoir, vous faire pleurer et bien sûr sourire. Un pur délice!

Les extraits qui seront offerts : VERDI - La Traviata, Nabucco - Il trovatore, BIZET - Carmen, Les Pêcheurs de perles et DELIBES - Lakmé

Hymne à la joie



Dimanche 2 février 2020 à 15 h | Salle André-Mathieu, Laval

Alain Trudel, direction

Dany Wiseman, chef de chœur

Orchestre symphonique de Laval

Chœur de Laval



Symphonie no 9 en ré mineur, op. 125

Lyne Fortin, soprano

Renee Lapointe, mezzo-soprano

Steeve Michaud, ténor

Alexandre Sylvestre, baryton-basse

Saviez-vous que la partition de la Neuvième symphonie avec sa célèbre Ode à la joie fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2003? Cette œuvre grandiose est un hymne à la paix entre tous. Magistral!

Beethoven et Suppé



Samedi 23 mai 2020 à 20 h | Église Saint-Vincent-de-Paul, Laval

Dany Wiseman, direction

Chœur de Laval



Ludwig van Beethoven



Coriolan op. 62

Ah! Perfido op. 65 Missa Solemnis en ré majeur op. 123 (extrait)

Franz von Suppé

Requiem (Missa pro defunctis) en ré mineur

La place du Requiem de Franz von Suppé dans la production du XIXe siècle est loin d’être mineure. Il ne s’agit nullement d’une œuvre de circonstance conçue par un talentueux compositeur d’opérettes – bien au contraire, ce Requiem fut délibérément composé avec le projet de faire une œuvre forte, à une époque où le compositeur n’ambitionnait aucune carrière théâtrale, mais cherchait bien à s’établir comme compositeur « sérieux ».

Voilà ce que l’on peut lire dans l’introduction de la partition de cette messe des morts (Missa pro defunctis), éditée chez Carus par Gabriele Timm et Rainer Böhm.

Ode à la joie

Dimanche 7 juin 2020 à 15 h | Maison symphonique, Montréal

Maestro Boris Brott, direction

Orchestre classique de Montréal

Chœur de Laval | Société chorale de Saint-Lambert

Chelsea Rus, soprano

Florence Bourget, mezzo-soprano

Steeve Michaud, ténor

Nathan Keoughan, bass-baritone

Voici ce que l'on retrouve au programme :



Ouverture de Fidelio, Beethoven

Paraphrase in Polyphony, Brott

9e symphonie, Beethoven

C’est avec l’emblématique 9e symphonie de Beethoven que l’OCM termine sa 80e saison. Nous vous invitons à ce concert-hommage, qui marque le 250e anniversaire du compositeur en réunissant plus de 200 interprètes sur scène.