L'OSL ouvre sa saison 2019-2020 avec trois concerts

La rentrée sonne déjà ses cloches et l'Orchestre symphonique de Laval est de retour en ce début de saison avec 3 concerts.

L'OSL ouvrira sa saison le samedi 21 septembre à 15 h, à l'Église Saint-Maurice-de-Duvernay, avec son tout premier concert de musique de chambre de la saison : Au-delà des notes. Un ensemble violon, violoncelle, alto et flûte vous présente un programme tout en délicatesse et en passion :



G. F. Haendel, Passacaille

A. Vivaldi, Concerto en ré majeur "Il Cardellino" op. 10, no 3

W. A. Mozart, Quatuor en ré majeur K. 285

G. F. Haendel, L’arrivée de la Reine de Saba,

J. Andersen, Scherzino, op. 55 no 6

S. Joplin, Ragtime

J. Lennon et P. McCartney, Medley

M. Bélanger, Vigneault pour quatuor

Le 2 octobre, l'OSL invite les poupons à assister à la générale des années folles dans le cadre de Bébé Musique. Le représentation adaptée à la fragilité des bébées et au rythmes des jeunes parents pour qui les sorties culturelles sont parfois limitées se tiendra à 13 h 30, à la salle André-Mathieu. Gazouillis et autres bruits de bébé sont les bienvenus dans la salle.



Finalement, toujours le mercredi 2 octobre, l'orchestre présentera : Les années folles, dès 19 h 30, à la salle André-Mathieu. Ce programme procurera de la joie de vivre et la vitalité pour célébrer le centième de l'effervescence des années 1920 et les compositeurs de cette époque. Parmi eux, Ravel et son célèbre Boléro, Satie, Sibelius, et Rhapsody in Blue de Gershwin, mettant en vedette Philippe Prud'homme, talentueux pianiste, mais également compositeur d'opéras et chansonnier.



Pour vous procurez vos billets pour l'un des concerts, visitez osl.qc.ca ou composez le 450 978 3666