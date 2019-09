Les Journées de la culture commencent dès demain à Laval

La Ville de Laval invite les citoyens à participer en grand nombre aux Journées de la culture qui, exceptionnellement, débutent le jeudi 26 septembre et se tiendront jusqu’au 29 septembre. Voici les détails de la programmation municipale.

Les jeudi 26 et vendredi 27 septembre

"MAPP_TON QUARTIER"

MAPP_MTL et les illustrateurs Catherine Laporte, Taïla Kampo et Marc-Olivier Lamothe invitent les jeunes à créer des œuvres numériques qui seront ensuite projetées sur les murs d’édifices situés dans le Vieux-Sainte-Rose et dans Saint-Vincent-de-Paul. Cette activité est offerte en collaboration avec Le Relais du quartier Saint-Vincent-de-Paul, l’école primaire Villemaire et les Loisirs Bon-Pasteur.

Le samedi 28 septembre

Atelier d’animation et de graffitis numériques

Ce projet de médiation culturelle propose aux jeunes de créer des graffitis numériques ludiques pour ensuite voir leurs œuvres prendre vie dans leur quartier dans le cadre du Festival NUM, qui aura lieu les 18 et 19 octobre à Laval.

Artéfacts sonores

Cette collaboration d’Audiotopie et des maisons des jeunes de Laval-Ouest et de Val-Martin met en œuvre des installations sonores conçues par les jeunes à partir d’objets du quotidien recyclés.

Soirée Interdit aux adultes (inscription requise)

Pour un soir seulement, la bibliothèque Multiculturelle sera réservée aux 10 à 14 ans. Au programme : jeux vidéo, tatouages éphémères, nail art, grignotines, cabine photographique, jeux de société, tirages et plus encore.

Le dimanche 29 septembre à la Maison des arts de Laval

Vikings – conte et marionnettes (5 ans et plus)

L’histoire nous transporte au Danemark, où un jeune guerrier affronte un redoutable géant des eaux au corps de serpent terrorisant chaque jour les habitants du château.

Arts visuels et atelier d’Alfred

Après avoir visité l’exposition de l’artiste Louis-Philippe Côté, présentée dans la salle Alfred-Pellan, les familles sont invitées à illustrer un souvenir partagé en utilisant de la peinture thermochromique. Couche par couche, les pigments colorés qui réagissent à la chaleur divulgueront des détails ou l’entièreté de l’image peinte. Une visite guidée est proposée en présence de l’artiste et de la commissaire.

Plusieurs activités sont également offertes par des organismes reconnus par la Ville. Pour découvrir la programmation complète, consulter le site.