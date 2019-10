Antoine Bareil dirige Bareil Baroque

Voir la galerie de photos

Le 6 novembre prochain, place aux cordes dans ce programme qui met en lumière l’époque baroque. Sous la direction du violon solo de l’Orchestre Antoine Bareil, les cordes s’échangeront virtuosité et dynamisme, notamment dans les forts populaires "Quatre saisons de Vivaldi". Un concert flamboyant qui amènera le public sous le soleil de l’Italie du 18e siècle.

Programme

L'événement se déroule le 6 novembre prochain à 19h30, salle André-Mathieu.

F. Geminiani: Concerto grosso op. 3 nº 3 en mi mineur, H.75.

P. Locatelli: Concerto grosso op. 7 nº 6 « Il pianto d’Arianna » en mi bémol majeur.

C. Avison - Concerto grosso nº 5 en ré mineur (d’après Scarlatti).

A. Vivaldi - Les Quatre saisons op. 8 nos 1 à 4.

Sur les traces d'Antoine Bareil

Le violoniste Antoine Bareil s'est produit en concert dans plus d’une douzaine de pays. Diplômé du Conservatoire de musique de Trois-Rivières, boursier de la Fondation Wilfrid-Pelletier, gagnant aux Concours de musique du Canada, il s’est ensuite perfectionné à l'Université Mozarteum de Salzbourg en Autriche. En tant que soliste, il a joué devant l'Orchestre symphonique de Laval, Drummondville, Halifax, Longueuil, de Trois-Rivières, de Saskatoon, de Sudbury, de Tulsa Signature ainsi que l’Orchestre Métropolitain et l’Aspekte Ensemble für Neue Musik de Salzbourg.