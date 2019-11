Au Musée Armand-Frappier cet hiver, le soin de l'entourage avant tout

Les activités hivernales du Musée Armand-Frappier proposent aux personnes intéressées d'explorer les effets de nos relations avec les autres. Petits et grands peuvent venir interagir avec les équipes en place lors de l'activité spéciale fêtes, en marge de l'exposition "Nous et les autres. Des préjugés au racisme ".

Durant la période des fêtes, des élans d'entraide et de solidarité se manifestent souvent entre humains. En famille, seul ou entre amis, une visite animée de l'exposition "Nous et les autres" est proposée. Des préjugés au racisme – spéciale des fêtes – en compagnie d’un animateur scientifique du Musée.

L'entraide, un impact positif sur la santé ?

En fredonnant des airs de fêtes et en réalisant une activité au laboratoire, c'est l'occasion de découvrir en quoi l'entraide et autres relations sociales ont un impact sur la santé individuelle et collective. Cette sortie au goût scientifique donnera le goût de prendre soin de soi et des autres pendant les fêtes, mais également toute l'année.