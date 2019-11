Diane Caplette, la nouvelle directrice artistique à l’Harmonie Laval

Les musiciens de l’Harmonie Laval souhaiteront la bienvenue à leur nouvelle directrice artistique lors de leur concert Brise-glace le samedi 7 décembre prochain à 20 h, à la Maison des arts de Laval.

Au programme, un amalgame de pièces allant de compositions originales par Jan Van der Roost, de petites escapades en musique de films avec la pièce "John Williams Swings!" et de petites surprises du temps des fêtes. Patrick Morin a agi à titre de directeur musical de l’Harmonie Laval pendant 23 ans.

Diane Caplette, directrice artistique

Titulaire d’un premier prix du Conservatoire de musique de Montréal en flûte traversière qu’elle a obtenu en 1986, Diane Caplette poursuit une carrière d’interprète et de professeure. Depuis 1991, elle enseigne avec passion au Département de musique du Cégep de Saint-Laurent.

Pédagogue recherchée, elle est régulièrement invitée en tant que juge par différentes institutions et de nombreux concours dont le Concours de musique du Canada pour lequel est fut le juge des vents pour les épreuves régionales et provinciales en 2013. Elle donne aussi fréquemment des classes de maître dans plusieurs écoles secondaires, camps musicaux et orchestres d’harmonie de la province.

Active sur la scène musicale montréalaise, elle s’est déjà produite avec plusieurs artistes et organismes musicaux réputés. Elle fut membre pendant plus d’une dizaine d’années de l’Ensemble Alizé avec qui elle a participé à de nombreuses créations d’œuvres pour ensemble de flûtes traversières. En tant que musicienne d’orchestre, elle est pigiste au sein de plusieurs ensembles de la province dont l’Orchestre symphonique de Sherbrooke, la Sinfonia de Lanaudière et l’Orchestre symphonique de Longueuil.

En plus de ses occupations de flûtiste et de professeur, Diane Caplette est également chef d’orchestre. Depuis 2005, elle dirige l’Orchestre d’instruments à vent du Cégep de Saint-Laurent et elle est régulièrement sollicitée par d’autres orchestres tels que l’Ensemble à vents de Montréal (EVM-CRA), l’Orchestre à vent non identifié (OVNI), l'Orchestre de jeux vidéo (OJV), l'Orchestre à vents de musiques de films (OVMF), l'Orchestre symphonique des jeunes de Montréal (OSJM) et l’Harmonie d’Asbestos pour y partager son expertise.

Concert brise-glace de l’Harmonie Laval le samedi 7 décembre à 20 h à la Maison des arts de Laval (1395, boul. Concorde Ouest). Les billets sont en vente à la porte le soir du concert ou disponibles en ligne. Le coût des billets pour adulte est de 20 $, 15 $ pour les étudiants et gratuit pour les 12 ans et moins.