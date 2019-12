Le Musée Armand-Frappier lance des consultations sur ses nouveaux espaces

Cet automne, la Ville de Laval a octroyé le mandat de conception et de construction des futures installations du Musée Armand-Frappier. Ces nouveaux espaces, mieux adaptés aux fonctions muséales, seront construits de façon adjacente au Cosmodôme et ouvriront leurs portes aux visiteurs en 2022.

Pour s’assurer que les activités qu’il proposera au moment de l’ouverture de ses nouvelles installations répondront aux attentes de ses parties prenantes, le Musée consultera ces dernières au cours des prochains mois.

Des espaces plus adaptés à la demande

Cette relocalisation contiguë au Cosmodôme, permettra de créer un pôle de culture scientifique unique. Les nouveaux locaux du Musée seront plus accessibles, plus nombreux et plus grands, pour répondre à la demande des visiteurs plus nombreux année après année. Ce bâtiment sera conçu de manière à assurer son intégration architecturale et urbanistique au milieu environnant, tout en ayant pour objectif de minimiser les coûts d'entretien et d'opération.

« L’équipe du Musée a travaillé étroitement avec les professionnels qui ont planifié le projet, de manière à ce que les futures installations répondent au mieux aux besoins de ses visiteurs. Chaque mètre carré a fait l’objet d’une analyse rigoureuse, sachant que des deniers publics permettraient leur construction », explique Guylaine Archambault, directrice générale du Musée.



Des consultations de janvier à mars 2020

Avant d'initier son grand chantier de programmation 2022-2026, le Musée offrira la parole à ses parties prenantes afin de répondre au mieux à leurs attentes. Il souhaite échanger avec les citoyens, les représentants du milieu et les acteurs des réseaux dont il fait partie à l’occasion d'une dizaine de rencontres qui auront lieu au cours du premier trimestre 2020.

Ces consultations permettront d'orienter l'institution concernant, entre autres, son positionnement, les thèmes de ses futures expositions et les activités éducatives à développer et à offrir.

À travers ces rencontres, le Musée souhaite que chacun puisse donner son avis, partager ses idées, ses besoins et ainsi participer à la mise en œuvre du mandat institutionnel, celui de contribuer à la santé des personnes et des communautés en diffusant des connaissances scientifiques.



Comment participer ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'organisation de ces consultations, voire faire connaître votre intérêt à y participer, rendez-vous sur le site internet du Musée, sous l’onglet Soutenez le Musée, page Consultations 2020.