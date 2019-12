Au Cinéplex Laval, "Tout quitter pour voyager" en ciné-conférence

Les Aventuriers Voyageurs reviennent avec une nouvelle destination pour embarquer les spectateurs. La prochaine ciné-conférence portera sur le "Tour du monde: tout quitter pour voyager", présentée par les réalisateurs Pascal Giroux et Vicky Paquette, le mercredi 8 janvier à 19h au Cineplex Laval.

Qui un jour n’a pas souhaité tout quitter pour parcourir le monde ? Vicky Paquette et Pascal Giroux ont décidé de réaliser ce rêve en mai 2018 en vendant tout, ou presque !

Laissez-vous transporter dans leur aventure qui traverse les océans et les frontières : de la Grèce à Bali, en passant par l’Espagne, le Portugal, le Vietnam et bien davantage. Paysages incroyables, cultures riches et histoires inspirantes vous attendent au cours de ce film qui démontre que tout est possible.

Qui sont Vicky Paquette et Pascal Giroux ?

Vicky a simplement demandé un jour à Pascal : "Pourquoi on ne part pas faire le tour du monde?" Et Pascal de répondre : "Ok, ben Go!"

C’est à peu de choses près que le duo "Nomade Amoureux" est né. Vicky Paquette est une grande rêveuse et une amoureuse des animaux. Elle a travaillé près de dix ans dans le domaine des services financiers. Elle est ensuite devenue travailleuse autonome dans les produits de soins de beauté.

De son côté, Pascal Giroux est un perfectionniste, doté d'une curiosité sans limites. Il travaillait également dans les services financiers, et c’est d’ailleurs par leurs métiers qu’ils se sont rencontrés il y a 13 ans. Depuis toujours, ils sont amoureux du voyage, mais ce n’est que dernièrement qu’ils ont eu le courage de tout quitter pour réaliser leur grand rêve : parcourir le monde à deux.

De ce projet sont nés un blogue et une chaîne YouTube où ils partagent leurs aventures. Semaine après semaine, à travers photos et courtes vidéos, ils continuent d’échanger avec leurs abonnés sur les péripéties de leur nouvelle vie de nomades. Pour eux, il n’est jamais trop tard pour commencer un projet, on ne rêve jamais trop grand et surtout, il n’y a jamais de meilleur moment que maintenant pour réaliser ses rêves.

Pour assister à l'événement, rendez-vous dès maintenant à la billetterie du Cinéplex de Laval ou sur la billetterie en ligne.