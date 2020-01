Culture Laval invite à (re)découvrir le numérique

Cette saison, une programmation de formations axée sur le Web a été concoctée par Culture Laval afin de soutenir les Lavallois sur le plan artistique et professionnel. Du 21 janvier au mois de mars, il sera donc possible de découvrir les meilleurs outils pour gérer vos documents numériques, développer votre "pensée numérique" et apprenez en plus sur le principe de découvrabilité afin d'améliorer votre présence en ligne.



La création n'est pas en reste avec la formation Place au hasard en création qui se déroulera lors des deux derniers samedis de février. Les artistes de tous niveaux pourront renouveler leur approche artistique grâce à l'exploration de nouvelles techniques.

Pour davantage d'informations sur les formations, contacter Louise, l'agente de développement numérique de Culture Laval au courriel suivant: [email protected].