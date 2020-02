Harmonie Vivace: un concert scientifique, le 9 février

Les musiciens de l’Harmonie Vivace, sous la direction de Catherine Parr, invitent leur public à un concert le dimanche 9 février, à 19 h 30, au Théâtre Marcellin-Champagnat. Animé par le vulgarisateur scientifique Martin Carli, ce concert fera la lumière sur des phénomènes scientifiques variés.

Tout au long de la soirée, la musique servira de trame sonore à des expériences diversifiées et interactives. Différentes animations scientifiques pour toute la famille seront également présentées dans le lobby du Théâtre à partir de 18 h 30.

Martin Carli aux commandes

Animateur, enseignant, biochimiste, communicateur, vulgarisateur, Martin Carli a plus d’une corde à son arc. S’il est surtout connu du grand public pour son rôle de coanimateur de l’émission Génial!, populaire jeu-questionnaire à saveur scientifique diffusé à Télé-Québec, sa formation en surprendra plus d’un. Le populaire animateur de télé et de radio est titulaire d’un baccalauréat en biochimie, en plus d’avoir complété un doctorat en sciences neurologiques à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.

L'homme semble être tombé dans la science quand il était petit. Il est également magicien professionnel (mentaliste) depuis plus de 20 ans. Il a présenté plus de 1200 spectacles et a remporté le premier prix au concours québécois de micromagie en 2000. Lors de ces conférences, Martin Cali présente différentes expériences à la fois ludiques, surprenantes et spectaculaires. Le public est mis à contribution pour l’aider à réaliser sa magie scientifique!

Les billets seront en vente à la porte le soir du concert ou ils le sont en ligne sur le site internet de l'Harmonie Laval. Tarif adulte : 25 $ | Tarif étudiant : 20 $ | 12 ans et moins : 10$.