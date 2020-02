Culture Laval: un moment de partage sur les enjeux environnementaux dans la culture

Le jeudi 5 mars dès 13 h, Culture Laval propose aux amoureux de la culture un après-midi de discussions sur les enjeux, perspectives et défis environnementaux dans les milieux artistiques et culturels.

Des artistes, professeur-e-s et travailleur-euse-s culturel-le-s apporteront des réflexions et propositions lors de trois panels sur les potentialités de connexions entre culture et écologie. L’événement, gratuit, sera suivi d’un 5 à 7 en formule cocktail de réseautage.



Au programme



- 𝟭𝟯 𝗵 𝟬𝟬 : 𝗔𝗰𝗰𝘂𝗲𝗶𝗹

- 𝟭𝟯 𝗵 𝟮𝟬 - 𝟭𝟰 𝗵 𝟮𝟬 : 𝗠𝗮𝗶𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲𝘀 : 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀, 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶𝘁é, 𝗯𝗶𝗼𝗮𝗿𝘁

Véronique Fontaine, Directrice, Direction du soutien aux organismes de création et production, Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)

François-Joseph Lapointe, Prof. Sciences biologiques, Université de Montréal

Louise Poissant, Directrice générale, Fonds de recherche société et culture (FRQSC)

- 𝟭𝟰 𝗵 𝟯𝟬 - 𝟭𝟱 𝗵 𝟱𝟬 : 𝗣𝗿𝗮𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 : É𝗰𝗼𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁é, 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝗶𝗻𝘁𝗲 𝗻𝘂𝗺é𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲, é𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗲 𝗰𝗶𝗿𝗰𝘂𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗲𝗻 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲, 𝗱é𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗽𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝘂𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲

Sara Courcelles, Conseillère en développement durable, Réseau des femmes en environnement

Faustine Clavere, Agente de développement culturel numérique, Culture Centre-du-Québec

Anne-Catherine Lebeau, Directrice générale, Ecosceno

Patricia Lopraino, Directrice générale, Festival Diapason

- 𝟭𝟲 𝗵 𝟬𝟬 - 𝟭𝟳 𝗵 𝟮𝟬 : 𝗖𝗼𝘀𝗺𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲𝘀 : 𝗔𝗿𝘁 𝘀𝗼𝗻𝗼𝗿𝗲, 𝗮𝗿𝘁 + 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲, 𝗮𝗿𝘁 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲, é𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 à 𝗹’𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁

Magali Babin, Artiste sonore et doctorante en Études et pratiques des arts, Université du Québec à Montréal

Anne Charpentier, Directrice, Jardin botanique de Montréal, Espace pour la vie

Samuel Montigné, Chargé de projet, Les amis de la montagne

Maia Morel, Prof. Didactique des arts plastiques, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

- 𝟭𝟳 𝗵 𝟯𝟬 - 𝟭𝟵 𝗵 𝟬𝟬 : 𝗖𝗼𝗰𝗸𝘁𝗮𝗶𝗹 𝗱𝗲 𝗿é𝘀𝗲𝗮𝘂𝘁𝗮𝗴𝗲