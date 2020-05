L'événement Illumi s'adapte et se transforme en parcours automobile

L'événement Illumi - Féerie de Lumières par Cavalia, qui a attiré 500 000 visiteurs lors de sa saison inaugurale, s’adapte en raison du contexte actuel et se transforme en parcours automobile.

Afin de respecter les consignes de distanciation physique sans toutefois rien sacrifier à la magie, l’équipe de Cavalia travaille sans relâche depuis plusieurs semaines pour réinventer et enrichir la 2e édition de son évènement tout en lumière. Illumi – Féerie de Lumières en voiture sera présentée à Laval du 2 octobre prochain au 10 janvier 2021.



« Lorsqu’on arrive à la fin d’une période difficile, on est toujours heureux de passer de l’obscurité à la lumière », commente Normand Latourelle, créateur de Cavalia et Illumi. « Je souhaite que cette nouvelle conception d’Illumi apporte beaucoup de bonheur dans nos vies. Illumi en voiture sera le prétexte idéal pour sortir de la maison, s’amuser et s’émerveiller à nouveau avec ceux qu’on aime. Tout ça dans un environnement unique, féerique et trois fois plus grand que la première édition. Ensemble, au chaud et en sécurité, nous brillerons plus que jamais ! »

Un parcours trois fois plus grand



Illumi – Féerie de Lumières en voiture se déploiera sur le même site, à Laval. Le parcours sera toutefois trois fois plus grand que l’original. Installée tout autour du gigantesque arbre de lumières, la toute nouvelle configuration du parcours de trois kilomètres proposera 18 tableaux fantastiques dont 10 nouveaux univers.

Au total, 15 millions d’ampoules DEL donneront vie à plus de 30 000 structures éblouissantes. Cette année, Illumi – Féerie de Lumières en voiture ouvrira ses portes dès le début du mois d’octobre avec des tableaux aux couleurs de l’Halloween qui laisseront place aux thématiques d’hiver et du temps des Fêtes à compter du mois du novembre.



De plus, les visiteurs qui se déplaceront à Illumi en transports collectifs pourront monter à bord de petits trains spécialement aménagés et sécuritaires pour la santé de tous afin de sillonner le plus grand parcours multimédia de ce genre sur la planète.

Plus de 500 000 visiteurs l'an dernier

« Ce voyage lumineux procurera un divertissement coloré aux familles en plus de dynamiser l’économie régionale, soutient Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval. Comme ce fut le cas l’an dernier, cette deuxième édition engendrera assurément d’importantes retombées pour les partenaires touristiques de la destination. »



Illumi – Féerie de Lumières a généré 500 000 visiteurs enregistrés lors de sa première édition l'an dernier. Plus de 40 % des visiteurs sont venus de l’extérieur de la grande région de Laval (Laval, Montréal et les Laurentides) pour s’amuser et s’émerveiller.



