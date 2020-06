Une étude de marché pour un nouvel événement ethnoculturel à Laval

La Centrale des artistes mandate la firme SOM pour la réalisation d’une étude de marché pour la réalisation d’un nouvel événement ethnoculturel lavallois. Cette étude est réalisée grâce au soutien financier du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, dans le cadre de son programme FARR.

À la suite d’un appel d’offres sur invitation lancée en avril dernier la Centrale mandate la firme SOM afin de l’accompagner dans son souhait d’offrir un nouvel événement sur le territoire lavallois.

Une volonté de voir naître un lieu d'échange multiculturel

Cette étude évaluera le potentiel de développer et d’offrir une programmation ethnoculturelle aux citoyens de Laval, sous forme d’un événement festif et annuel.

La firme mesurera aussi l’impact social d’un tel événement sur les citoyens immigrants et non immigrants de la région. La Centrale désire, avec ce projet, créer un véritable lieu d’échanges entre la culture lavalloise et les autres cultures du monde où les citoyens de toutes origines pourront célébrer et partager leur culture, leur tradition et savoir-faire.



Le développement et la création en période de crise

En plus de l’étude de marché, l’organisme peut aussi compter sur l’appui du Pôle Régional d'Économie Sociale de Laval (PRESL) dans le cadre de son laboratoire intitulé "Quartiers à échelle humaine".

En ces temps de pandémie, la Centrale y retrouve à travers ces rencontres virtuelles (pandémie oblige) une communauté stimulante et un accompagnement privilégié pour la création et le développement de ce projet.



« Ce projet est l’une des nombreuses idées que la Centrale désire concrétiser pour les années à venir, explique Christine Huard, directrice générale de la Centrale. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’étude de marché et l’accompagnement du PRESL pour prendre le temps de mettre en place un événement qui se veut une vitrine où l’inclusion est à l’honneur ».