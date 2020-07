Une trentaine d'activités virtuelles par les bibliothèques lavalloises

Après avoir dû annuler les activités estivales régulières prévues en raison de la pandémie, Laval a développé un programme d’activités créatives et diversifiées afin de permettre aux citoyens de se divertir dans le confort de leur foyer.

Ainsi, les conférences et les activités d’animation des Bibliothèques de Laval sont offertes en mode virtuel cet été. Regroupées sous les thématiques « jeunesse », « techno », « escapades » et « vivre », une trentaine d’activités pourront être visionnées, soit à partir du site de la Ville, ou directement sur la toute nouvelle chaine YouTube des Bibliothèques de Laval. De plus, le Club TD offre aux 6 à 12 ans une panoplie d’activités amusantes en ligne.

Pour visionner les activités directement sur YouTube, abonnez-vous dès maintenant.

Pour découvrir l'offre d'activités artistiques et de loisirs (Zones musicales, courts métrages d'animation, Théâtre à ciel ouvert, expositions et spectacles déambulatoires dans les parcs, etc.), consultez dehors.laval.ca.

Réouverture graduelle : accès aux rayonnages

Bonne nouvelle : dès le 27 juillet, les Bibliothèques de Laval redonneront accès à leurs rayonnages, donc à la sélection de livres sur place, et non pas seulement en ligne.

Le personnel prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des citoyens et des employés, et travaille étroitement avec la Direction de la Santé publique pour une reprise des activités en toute sécurité.

Ceci dit, conformément décret 810-2020, le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la bouche est exigé dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts (dont les bibliothèques) pour les personnes de 12 ans.

Consultation sur le projet de bibliothèque centrale

Vous avez jusqu'au 10 août pour participer à la consultation publique en ligne sur le projet d'une grande bibliothèque centrale à Laval. C'est le moment de venir vous exprimer.