Un soutien financier de 200 000 $ pour 12 projets artistiques à Laval

Le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Ville de Laval, en collaboration avec Culture Laval, sont heureux d’annoncer un soutien de 200 000 $ à 6 artistes et à 6 organismes artistiques professionnels dans le cadre du Programme de partenariat territorial de Laval.

Les créateurs et créatrices qui reçoivent un soutien pour réaliser leurs projets sont Noémi Bélanger, Félix Boisvert, Christian Fleury, Sara Hébert, Vladimir Laurore et Lisa Sfriso.

Du côté des organismes, les projets de Bluff Productions, du Chœur de Laval, de La Rencontre Théâtre Ados, de l’Orchestre symphonique de Laval, du Théâtre Incliné et de Verticale – centre d’artistes sont soutenus.

Processus de sélection

Le titre de chacun des projets et les montants accordés se trouvent en annexe. Les demandes ont été analysées par un comité composé de pairs œuvrant dans différents domaines artistiques. Les projets des artistes ont été sélectionnés au mérite, sur la base de l’excellence de leur proposition et de leur adéquation aux objectifs du programme.

Description des projets soutenus

Volet 1 : Soutien aux projets des artistes et des écrivain(e)s professionnels Total : 90 000 $

Noémi Bélanger | Théâtre | Grâce | 13 000 $

Félix Boisvert | Arts multidisciplinaires | Ballet Fantôme | 17 000 $ Christian Fleury | Cinéma et vidéo | La rivière | 15 000 $

Sara Hébert | Arts visuels | L’encyclopédie de la femme du futur | 15 000 $ Vladimir Laurore | Danse | House of Kardz – 3e édition | 13 000 $ Lisa Sfriso | Cinéma et vidéo | Du rêve à la réalité (titre provisoire) | 17 000 $

Volet 2 : Soutien aux projets des organismes artistiques professionnels Total : 76 000 $

Le Chœur de Laval | Musique | Concert Requiem de Giuseppe Verdi | 20 000 $

L’Orchestre symphonique de Laval | Musique | Causeries en musique | 16 000 $

Théâtre Incliné | Théâtre | Les Témoins – film d’art et exposition | 20 000 $

Verticale – centre d’artistes | Arts visuels | Vie associative : être ensemble et développer la pratique artistique | 20 000 $

Volet 3 – B : Soutien à l’accueil en résidence et coproduction Total : 34 000 $