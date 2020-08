Québec annonce un nouveau programme d'aide temporaire aux salles de spectacles

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé aujourd’hui la mise en œuvre d'un nouveau programme d'aide temporaire aux salles de spectacles.

La gestion de ce programme sera sous la responsabilité de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).

Le programme d'aide temporaire aux lieux de diffusion, qui sera mis en ligne le 7 août, vise à soutenir, de manière exceptionnelle et circonstancielle, le maintien d'un parc essentiel de lieux de diffusion de spectacles musicaux ou de variétés sur le territoire québécois.

Ce programme, doté d'une enveloppe maximale de 6 millions de dollars, est rendu possible grâce aux sommes octroyées par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel annoncé le 1er juin dernier.

Pour être éligible

Le ministère de la Culture et des Communications a identifié deux catégories de lieux dédiés à la diffusion de spectacles professionnels de musique ou de variétés admissibles: 1) les lieux culturels à vocation unique ouverts aux publics seulement lorsque des spectacles y sont programmés et 2) les lieux culturels ayant des vocations multiples et qui restent ouverts au public hors de périodes de programmation de spectacles.

Pour être éligibles, les demandeurs doivent être en activité depuis au moins trois ans, avoir mené sur une base continue des activités en diffusion de spectacles au cours des trois dernières années, générer un volume d'activités ainsi que des revenus de guichet ou d'autres revenus significatifs en lien avec la diffusion de spectacles de musique et de variétés, et avoir une capacité totale de moins de 2 500 places.

« Nous sommes convaincus que ce nouveau programme soutiendra les lieux de diffusion tout en favorisant la relance de la diffusion de spectacles de musique et de variétés au Québec. Ce programme est véritablement un souffle nouveau pour un milieu essentiel à une culture vivante et accessible », commente Louise Lantagne, présidente et chef de la direction, SODEC.

Rassemblement intérieur de 250 personnes

Cette annonce se fait alors, qu'aujourd'hui même, les rassemblements intérieurs de 250 personnes deviennent autorisés dans les salles de spectacles, les cinémas, salles d’audience et les lieux de culte

Le port du masque et la pratique de la distanciation sociale devront toutefois être appliqués.

La limite était fixée à 50 personnes avant aujourd'hui.