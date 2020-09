Journées de la culture à Laval: un mois d'activités gratuites

Les Journées de la culture de Laval se tiendront du 25 septembre au 25 octobre, pour un mois entier d’activités offertes gratuitement. L’objectif est de rendre l’art accessible en allant à la rencontre des citoyens, donc de développer leur goût pour l’art par une initiation au processus de création et par un accompagnement dans la découverte des œuvres

Activités libres

L’exposition Zoom / Art détourne, à des fins artistiques, 35 abribus et deux panneaux publicitaires géants. Ces oasis artistiques invitent les citoyens à réfléchir, à s’évader et à ressentir différentes émotions dans leurs trajets quotidiens à pied, à vélo, en autobus ou en voiture (le parcours est aussi disponible en ligne). À noter que les sept artistes invités vivent à Laval ou sont d’origine lavalloise.

Présentée à la salle Alfred-Pellan, l’exposition (D)énoncer recense le travail d’Isabelle Hayeur, artiste engagée au rayonnement international dont l’œuvre livre avec force une critique environnementale, urbanistique et sociale. Après leur visite, les enfants et leurs parents pourront prendre part à un Atelier d’Alfred, pour la réalisation commune d'un dessin invitant à imaginer et à créer l’origine du monde avec les éléments de la nature.

Activités sur inscriptions (places limitées)

Le théâtre des Muses de la Maison des arts sera l’hôte du conte théâtral

O’ La traversée fantastique, un récit initiatique destiné aux enfants de 7 ans et plus qui est inspiré de contes celtes et de la traversée des Irlandais en 1847.

Un circuit animé, à parcourir en voiture, sera tenu dans le quartier Saint-François-de-Sales par les comédiens du Réseau Arthist les 26 et 27 septembre. Il s’agit de l’adaptation du tout nouveau circuit produit par la Ville de Laval (application mobile Parcourir Laval), qui porte notamment sur des anecdotes locales, l’architecture, le patrimoine naturel et les savoir-faire locaux.

Le projet MAPP_TA VILLE invite les familles du quartier Saint-Vincent-de-Paul à s’emparer de l’espace public grâce à la création numérique et à habiller le paysage urbain de leurs œuvres. Le nombre de personnes pouvant participer aux ateliers créatifs est limité, mais les familles et les amis des artistes pourront admirer le produit final lors du dévoilement de chacun des projets.

Activités virtuelles

À écouter dans l’ordre ou dans le désordre, les balados L’herbier de l’imaginaire, de Cabane Théâtre, présentent un parcours pour petits et grands où l’observation de la nature et le conte audio suscitent toutes sortes de questions philosophiques.

Les Messagers de l’espoir, par le biais d’un concours en ligne, invitent les citoyens de tous âges à créer un mot, une image ou une animation numérique. Un jury sélectionnera ensuite des messages, lesquels seront transformés en une véritable œuvre collective citoyenne; à l’aide d’un vélo-projecteur, MAPP_MTL en fera la diffusion sur des édifices de Laval-Ouest, Saint-Vincent-de-Paul et Chomedey.

Finalement, les capsules Zones musicales ainsi que les balados du Théâtre à ciel ouvert seront rediffusés en rafale.

De nombreuses autres activités seront également offertes par des organismes reconnus par la Ville de Laval. Pour les découvrir, consultez la programmation complète des Journées de la culture à Laval et le site Web de la Ville.

Rappelons, en terminant, que les consignes de la Direction générale de la santé publique devront être respectées lors des événements en présentiel. La Ville remercie à l'avance ses citoyens qui s'engageront avec elle à suivre les mesures mises en place pour protéger la santé de toute la population.