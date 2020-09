Le Théâtre Bluff lance un musée virtuel retraçant les moments, les oeuvres et les artistes de son histoire

Le Théâtre Bluff a dévoilé aujourd'hui son musée en ligne, unique en son genre au Québec. La compagnie a développé une plateforme constituée des réalisations artistiques de ses créateurs remontant à la fondation de l'organisme en 1990.

Cette démarche s'inscrit dans une volonté de démystifier le théâtre de création auprès du grand public et du milieu scolaire en mettant de l'avant les productions et les artistes qui ont contribué à forger l'identité d'une des premières compagnies théâtrales québécoises à s'adresser exclusivement aux adolescent.e.s.



Soutenu par le Conseil des arts et des lettres du Québec dans le cadre de la Mesure d'aide à la numérisation de contenus artistiques et numériques, ce projet vise à assurer la pérennité des oeuvres dramatiques, à mettre de l'avant les artistes québécois oeuvrant dans le domaine des arts de la scène et à promouvoir le théâtre jeunesse.



Cette collection donnera envie de découvrir les pièces du Théâtre Bluff, et plus largement, celles des autres compagnies jeune public, qui œuvrent à faire rayonner le théâtre de création et ses artistes.



Il s'agit de plonger dans une histoire fascinante, celle du Théâtre Bluff, qui a choisi de s’adresser aux adolescent.e.s, il y a 30 ans. La visite du musée virtuel, c'est par ici.