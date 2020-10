Québec crée un fonds régional d'urgence de 3 M$ en soutien aux organismes culturels

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, annonce la création d'un fonds régional d'urgence de 3 M$ destiné aux organismes culturels touchés par la pandémie de COVID-19.

Par la création de ce fonds, le gouvernement du Québec souhaite offrir un soutien concret et direct aux organismes culturels qui dynamisent la vie culturelle dans les régions, et les aider à remplir leur mission. La création de ce fonds d'urgence est rendue possible grâce au Plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin dernier.

« J'ai voulu que notre plan de relance économique pour la culture puisse aider les organismes culturels des plus petits aux plus grands, et c'est pourquoi nous avons créé un fonds qui aidera les organismes régionaux à traverser la pandémie. La relance économique du milieu culturel passe également par ces organisations qui contribuent au dynamisme culturel et touristique de nos régions », a laissé savoir la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy.

Disponible dès aujourd'hui, le Fonds régional d'urgence pour les organismes affectés par la pandémie de COVID-19 s'adresse exclusivement aux organismes à but non lucratif, soutenus ou non par le ministère de la Culture et des Communications, qui vivent une situation financière précaire en raison de la crise sanitaire.

Les organismes dont la survie est menacée à court terme pourraient ainsi recevoir un montant maximal de 50 000 $ qui leur permettra de maintenir leurs activités.

Pour être admissibles au programme, les organismes doivent être actifs dans un des secteurs d'intervention du Ministère, notamment la muséologie, le patrimoine, le loisir culturel, les médias communautaires et les écoles de formation en art. Les demandes d'aide financière pourront être acheminées au Ministère d'ici le 30 janvier 2021.

Plan de relance économique du milieu culturel

Doté d'une enveloppe de 450 M$, le Plan de relance économique du milieu culturel est composé d'une série de mesures qui visent à stimuler la création artistique, à relancer la production de contenus culturels québécois et à permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie.