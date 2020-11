Lire, ça se vit! - une programmation pour tous les âges et tous les goûts!

Le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE) a lancé la programmation 2020-2021 de Lire, ça se vit! (LCSV). Issue de la volonté des partenaires lavallois de porter des messages communs quant à l’importance de la lecture sous toutes ses formes et sur tous les supports, cette campagne offre des activités et des outils qui s’adressent aux organisations concernées par la littératie, ainsi qu’au grand public.

Que ce soit pour un élève, un parent, un enseignant ou un intervenant, Lire, ça se vit! réserve quelque chose. Voici quelques exemples des activités prévues au calendrier.

La 3e édition est prête

Le RLPRE poursuit cette année sa collaboration avec le mouvement À GO, on lit! qui cherche à favoriser la réussite scolaire des jeunes de 14 à 20 ans en leur donnant le goût de lire.

À GO, on lit! est une campagne numérique multiplateforme où les jeunes sont invités à faire un quiz interactif dans le but de connaître leur profil de lecteur, pour ensuite accéder à des suggestions de lecture personnalisées en fonction de leurs intérêts.

De la mi-octobre à la mi-décembre, la campagne sera portée par quatre ambassadeurs bien connus des jeunes, soit Kevin Raphaël, qui revient pour une 2e année et les humoristes Medhi Bousaidan, Mariana Mazza et

Pierre-Yves Roy-Desmarais qui, par le biais de capsules vidéo et de publications sur les réseaux sociaux, partagent leur amour de la lecture et soulignent son apport positif dans leur vie.

Des webinaires avec des auteurs jeunesse

Pour encourager les jeunes à développer et maintenir un intérêt pour la lecture, la programmation LCSV prévoit deux rencontres virtuelles avec des auteurs jeunesse populaires.

Les élèves du troisième cycle du primaire pourront rencontrer Sampar, l’illustrateur-bédéiste reconnu pour sa série de bandes-dessinées Guiby, et pour sa riche contribution aux personnages de Billy Stuart et Capitaine Static, entre autres.

À leur tour, les élèves du premier cycle du secondaire pourront assister à un webinaire avec Pierre-Yves Villeneuve, auteur de la série populaire « Gamer ».

Des rencontres stimulantes autour de la lecture

En réponse à une demande de ses partenaires, le RLPRE offrira deux « Petites rencontres pour la lecture », dont l’objectif est d’enrichir les connaissances et les pratiques des acteurs concernés par le développement des compétences en lecture et en écriture.

Ces demi-journées offriront des présentations, des rencontres et des échanges qui permettront aux partenaires de se réseauter et d’approfondir les thèmes suivants : « Aborder l’estime de soi et la différence par la lecture jeunesse » et « Inclure les parents faibles lecteurs dans nos activités de lecture ».

Des ateliers pour simplifier les écrits

En collaboration avec le Groupe Alpha Laval, le RLPRE offre des ateliers dont l’objectif est de sensibiliser les participants à la réalité des personnes peu alphabétisées ou peu à l’aise avec l’écrit et de les outiller afin qu’ils puissent simplifier leurs communications et mieux joindre leur public.

Les ateliers sont offerts gratuitement aux organisations lavalloises afin que leurs communications, qu’elles soient adressées aux jeunes, aux familles, aux employés, aux nouveaux arrivants ou au grand public, soient mieux comprises et plus accessibles.

En plus des ateliers d’introduction à l’écriture simplifiée, des ateliers d’intégration sont offerts aux participants qui souhaitent aller plus loin et mettre les techniques apprises en pratique.

« Le développement des compétences en lecture est un facteur fondamental à la persévérance scolaire et à la réussite éducative. De plus, il s’agit d’un déterminant considéré comme étant prioritaire par nos partenaires. C’est pourquoi la programmation LCSV propose un éventail d’activités et des outils gratuits qui visent à accroître la motivation et les plaisirs de lire à tous les âges et sous toutes ses formes » affirme Johanne Mc Millan, directrice du RLPRE.

En réponse à la crise sanitaire, la majorité des événements proposés auront lieu en mode virtuel.