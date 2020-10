Des nouvelles de la Cellule Culture-COVID

Alors que la crise sanitaire se poursuit et que les conséquences de la deuxième vague s’abattent sur notre écosystème culturel, les responsables de la Cellule Culture-COVID souhaitent exprimer toute leur solidarité et leur empathie aux acteurs culturels – artistes, auteurs, organisations et travailleurs culturels – durement touchés par la situation actuelle.

Sachez que la cellule culture COVID-19, composée de représentants de la Ville de Laval et de Culture Laval, poursuit son action pour mettre en œuvre le plan d’intervention concerté dont elle s’est dotée afin de répondre aux besoins urgents et en constante évolution du milieu culturel lavallois.

Dans les derniers mois, nos équipes respectives ont travaillé sur plusieurs fronts, à la fois pour soutenir les acteurs du milieu et pour développer une offre culturelle adaptée au contexte atypique que nous connaissons.

Parmi les principales actions concertées menées jusqu’ici, mentionnons :

- La conduite de représentations auprès des différents paliers gouvernementaux pour assurer un soutien financier approprié au secteur culturel, dans le contexte de la crise;

-La compilation de deux états de situation pour identifier les impacts de la crise sur le milieu culturel professionnel ;

- La tenue de rencontres d’échange et de consultation pour cibler les enjeux et les pistes de solution en réponse à la crise ;

- L’organisation de formations et de séances de coaching individuel gratuites pour soutenir les acteurs culturels dans la recherche d’alternatives en réponse immédiate à la crise et pour faciliter la relance de leurs activités ;

- L’adaptation des lieux de diffusion et des lieux de pratique du loisir culturel afin de permettre leur accès dans les meilleurs délais et dans le respect des consignes sanitaires, suite à la levée du décret gouvernemental ;

- Le développement et la mise sur pied de deux programmes d’aide financière destinés aux organismes culturels professionnels et aux organismes de loisir culturel reconnus par la Ville de Laval, soit :



- le Programme de relance municipal pour le milieu culturel professionnel lavallois comprenant quatre mesures visant le soutien à la consolidation, la bonification du soutien au fonctionnement, l’accès aux équipements et à la main-d’œuvre spécialisés et l’accès aux lieux de création



- le Programme de soutien à la relance des organismes lavallois, auquel les organismes de loisir culturel reconnus sont admissibles, comprenant trois mesures visant le soutien à la reprise d’activités non rentables, l’accès à du matériel et à de l’équipement de protection et l’accès à de l’équipement spécialisé.

À notre engagement de soutenir le milieu culturel, s’ajoute notre volonté de maintenir l’accès à la culture pour tous les citoyens, tout en assurant une rémunération juste des créateurs.



Dans les derniers mois, l’ensemble des partenaires du territoire ont redoublé d’inventivité et d’agilité pour déployer et promouvoir une offre culturelle repensée. Parmi les nombreuses initiatives mises en place jusqu’ici, soulignons notamment :



La programmation culturelle alternative de la Ville de Laval

Une histoire au bout du fil : une ligne téléphonique sans frais, mise sur pied par les bibliothèques de Ville de Laval, destinée aux personnes aînées et offrant des capsules littéraires audio, 24 heures sur 24, lues par des auteurs québécois ;

Circuit animé de Saint-François-de-Sales, en voiture : un circuit patrimonial élaboré en collaboration avec le Réseau ArtHist permettant la découverte en voiture de ce quartier de Laval à l’aide de contenus audio disponibles sur l’application Parcourir Laval ;

Capsules archéologiques : des capsules vidéo permettant de suivre en direct les fouilles archéologiques menées dans le secteur du Vieux Sainte-Rose ;

Zoom / Art : un parcours extérieur d’œuvres d’artistes lavallois ou d’origine lavalloise déployé sur une trentaine d’abribus et panneaux d’affichage publicitaires à travers la Ville ;

Prestations-surprises sur le territoire : des spectacles déambulatoires dans certains parcs de la Ville, ainsi que des spectacles au balcon devant plus d’une vingtaine de résidences pour personnes aînées.

La programmation alternative de Signé Laval (propulsé par Culture Laval)

Signé Live : des performances hebdomadaires en direct sur Facebook mettant à l’honneur des artistes lavallois de toutes disciplines ;

Laval en pause : une opération photo participative pour inviter les lavallois à partager leur quotidien durant le confinement ;

Des billets sur la créativité en temps de confinement avec des entrevues d’artistes lavallois ;

L’adaptation du calendrier des événements afin de mettre davantage en valeur les événements proposés en ligne.

Nous saluons également les nombreuses initiatives des organismes culturels du territoire, qui ont su s’adapter et déployer leurs actions dans ce contexte inédit. Nous vous invitons à prendre connaissance de certains de ces projets en découvrant les billets publiés dans la section magazine de Signé Laval.



Soyez assurés que nous continuons de suivre la situation afin d’adapter nos actions en fonction de l’évolution de cette crise. Enfin, nous vous rappelons que nos équipes sont à votre disposition pour répondre à vos préoccupations. N’hésitez donc pas à nous solliciter.