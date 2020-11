Nouveau conseil d'administration de Culture Laval

L'organisme Culture Laval compte un nouveau conseil d'administration pour l'année 2020-2021. C'est au cours de la 6e assemblée générale annuelle que plus de 30 membres présents ont élus neuf nouveaux administrateurs.

Ce rendez-vous annuel du milieu culturel lavallois a été l'occasion de revenir sur les principales réalisations de 2019-2020, mais aussi d'échanger sur les projets en développement et à venir. Vous pouvez consulter le rapport annuel 2019-2020 de Culture Laval qui fait état des principales réalisations de l’année.



Membres du conseil d'administration de Culture Laval 2020-2021

▪ Présidente : Mme Sylvie Lessard (Diffusion)

▪ 1ere vice-présidente : Mme Sylvie Lemay (Histoire et patrimoine)

▪ 2e vice-présidente : Mme Nancy R. Lange (Arts et lettres)

▪ Trésorier : M. Louis Provost-Brien (Culture scientifique)

▪ Secrétaire : Mme Talia Hallmona (Arts et lettres)

▪ Administratrice : Mme Noémi Bélanger (Arts et lettres)

▪ Administratrice : Mme Lelia Sfeir (Arts et lettres)

▪ Administratrice : Mme Marie-Michèle Limoges (Culture scientifique)

▪ Administratrice : Mme Érika Palmer (Diffusion)

▪ Administratrice : Mme Isabelle Cadieux (Histoire et patrimoine)

▪ Administrateur : M. Maxime Momperousse (Relève)



Culture Laval souhaite souligner le travail et l'implication des administrateurs sortants : Guylaine Archambault, Dominique Bodeven, Marc-André Brunet, Pascal Chevarie, Charles Martin, Julie Perron et Marie-Ève Tanguay. Leur contribution a été essentielle dans le développement de Culture Laval et nous les remercions chaleureusement pour la qualité de leur engagement.

Fondé en décembre 2014, Culture Laval agit à titre de partenaire privilégié en matière de développement culturel sur le territoire lavallois. Sa mission consiste à rassembler, concerter, représenter, conseiller et accompagner les acteurs du milieu culturel lavallois et leurs partenaires afin de favoriser l’essor de la culture au bénéfice des citoyens, le tout dans une perspective de développement durable.