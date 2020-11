Appel de candidatures pour l'artiste de l'année à Laval

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture Laval, lance un appel de candidatures pour le Prix du CALQ – Artiste de l’année à Laval.

Le prix du CALQ – Artiste de l’année à Laval vient reconnaître un(e) artiste ou un(e) écrivain(e) qui se démarque par le dynamisme de son parcours et l’excellence de ses réalisations récentes. Il est assorti d’un montant de 10 000 $ ce qui constitue un soutien tangible à la carrière de ceux et celles qui contribuent de manière exceptionnelle à la vitalité culturelle de leur région par leur travail et leur talent.

De plus, afin de promouvoir la création artistique de Laval et de favoriser le rayonnement des récipiendaires, La Fabrique culturelle de Télé-Québec réalisera un portrait vidéo du (de la) lauréat(e) au cours de l’année de la remise du prix (sauf exceptions). Le nom du (de la) lauréat(e) sera dévoilé au printemps 2021.



Déposer une candidature

Sont admissibles les créateur(-trice)s, les écrivain(e)s et les interprètes qui comptent plus de trois ans de pratique artistique professionnelle.

Les personnes désirant poser leur candidature trouveront tous les détails ainsi que le formulaire sur le site Web du Conseil des arts et des lettres du Québec. Pour obtenir de l’information complémentaire ou de l’aide pour préparer leur dossier, les artistes sont invité(e)s à contacter Fleur Froidefond de Culture Laval ([email protected]).



Les candidatures doivent être déposées avant le 27 novembre.