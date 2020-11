Un catalogue en ligne renouvelé pour les bibliothèques de Laval

Proposant une offre virtuelle plus riche que jamais, les responsables du réseau de bibliothèques de Laval ont dévoilé leur tout nouveau catalogue en ligne.

Ce site Web plus facile d’utilisation constitue une véritable vitrine des nombreuses collections et ressources numériques des établissements.

Arborant un design revampé et une navigation simplifiée et optimisée pour tous les supports (ordinateurs, tablettes, téléphones intelligents), la plateforme répond mieux aux besoins des utilisateurs.

Regroupant plus de 600 000 livres ainsi que de multiples ressources numériques, le catalogue a pour objectifs de divertir et de stimuler la créativité et l’imaginaire des petits et grands, en plus de faciliter les apprentissages de ceux-ci par le biais d’un grand nombre d’activités éducatives.

La refonte de la plateforme marque la première phase de développement du catalogue, auquel de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées au cours des prochains mois.

« Dans la foulée du nouveau Plan directeur des Bibliothèques de Laval déposé il y a quelques semaines et de l’offre d’une programmation virtuelle fort attrayante, le lancement de cette nouvelle plateforme met en valeur la vaste sélection de ressources qui sauront stimuler la curiosité des clientèles de tous les horizons, et ce, dans le confort de leur foyer », a souligné Aram Elagoz, conseiller municipal de Renaud et responsable du dossier des bibliothèques.

Rappelons que le comptoir d’accueil des bibliothèques demeure accessible durant les heures d’ouverture pour le prêt de documents et l’abonnement.

Ce dernier est gratuit pour tous les Lavallois, et il donne accès à l’emprunt d’un grand choix de romans, de livres documentaires, d’albums jeunesse, de bandes dessinées, de jeux vidéo, de DVD, de disques compacts et de jeux de société.

Les abonnés ont également un accès en ligne à plus de 20 000 livres numériques et audionumériques, plus de 6 500 magazines, 30 000 films de fiction et documentaires, une vaste sélection de livres jeunesse, des heures du conte virtuelles et audio, plus de 120 000 heures de cours et une foule de ressources interactives pour l'apprentissage des sciences.