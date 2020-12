Quatrième édition de la soirée « Interdit aux adultes »

La soirée Interdit aux adultes est de retour pour une 4e édition, cette fois-ci en mode virtuel, en direct de la chaîne YouTube des Bibliothèques de Laval.

Celle-ci aura lieu le samedi 19 décembre de 19 h à 20 h 30. Ce rendez-vous convie les jeunes de 11 à 17 ans à entrer dans un univers unique et déjanté qui propose un joyeux amalgame d’humour, de danse et de quiz. Une soirée parfaite pour s’amuser, rire et se divertir, selon les organisateurs.

La soirée sera animée par Richardson Zéphir qui offrira aussi un numéro d’humour. De plus, ce party virtuel sera l’occasion d’assister à une performance de danse Krump avec le chorégraphe et interprète 7Starr et de participer à un quiz en collaboration avec Animation Randolph.

Plusieurs prix de présence seront offerts, dont une Nintendo Switch Lite, des écouteurs sans fil Skullcandy et des jeux de société. Aucune inscription à l’activité n’est requise. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site Web de la Ville de Laval.