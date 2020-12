Culture Laval organise le 11 décembre une conférence virtuelle gratuite sur le thème de l’art, la culture et la ville.

Intitulée (Re)bâtir le territoire: Comment tisser la ville à travers l’art et la culture?, cette table ronde se tiendra en deux temps soit de 10 h à 11 h 30 animée par Marc-André Carignan alors qu'une conférence en anglais sera tenue par Fred Kent de 11 h 30 à 12 h 30.

L’événement sera l’occasion d’échanger sur les façons dont la culture et ses différentes formes d’expression peuvent s’inscrire au cœur des stratégies de développement et de mise en valeur des espaces publics.

Dans un premier temps, les panélistes de la table ronde croiseront leurs approches et expertises pour traiter de l’animation des espaces publics en toute saison, de la vie culturelle de proximité, et des modèles pour situer la culture au cœur de l’identité locale.

Dans un deuxième temps, Fred Kent insistera sur l’importance de « l’improvisation » et de l’engagement collectif dans l’animation des espaces publics et dans la restauration du lien social.

En s'appuyant sur les atouts uniques qui existent dans les villes, il montrera comment il est possible de modifier légèrement la façon dont les gens utilisent leurs quartiers et leurs rues. Il discutera également des façons dont les espaces publics autour des bibliothèques, centres culturels, collèges et universités peuvent être utilisés de manière constructive pour devenir des lieux pour le développement social et culturel.

